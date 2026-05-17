Giá vàng hôm nay 17/5/2026 lao dốc cuối tuần, SJC mất 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 17/5/2026

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Thị trường ghi nhận một trong những phiên giảm sâu nhất kể từ đầu năm khi hàng loạt yếu tố bất lợi đồng loạt gây áp lực lên kim loại quý.

Hợp đồng vàng tương lai COMEX giao tháng 6 giảm 111 USD, chốt quanh mức 4.615 USD/ounce. Chốt tuần, giá vàng tương lai giảm khoảng 3% và thấp hơn 17% so với đỉnh lịch sử khoảng 5.589 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1.

Các chuyên gia nhận định, khi đồng USD tăng mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ leo thang và kỳ vọng lãi suất đồng loạt đi lên, vai trò trú ẩn an toàn của vàng trở nên mờ nhạt ngay cả khi rủi ro địa chính trị gia tăng.

Tâm điểm chú ý của thị trường là lập trường cứng rắn hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran. Sau khi bác bỏ đề xuất hòa bình từ phía Iran, ông Trump cảnh báo các chiến dịch quân sự có thể được nối lại với cường độ mạnh hơn nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện của Mỹ.

Thông tin này khiến giá dầu tăng vọt lên gần 109 USD/thùng do lo ngại nguy cơ gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thay vì thúc đẩy dòng tiền chảy vào vàng, cú sốc dầu lại làm dấy lên lo ngại lạm phát mới, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất từ đầu năm và đẩy đồng USD lên đỉnh nhiều tuần.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Theo giới phân tích, mối quan hệ truyền thống giữa vàng và lạm phát đang bị đảo chiều trong chu kỳ hiện tại. Dù vàng vốn được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, nhưng khi lạm phát xuất phát từ cú sốc giá dầu và chiến tranh, thị trường lại kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng.

Loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần càng củng cố quan điểm này. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,8%, chỉ số giá sản xuất (PPI) ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2022, trong khi giá nhập khẩu và xuất khẩu đều vượt xa dự báo.

Thị trường hiện gần như loại bỏ khả năng Fed hạ lãi suất trong năm 2026, thậm chí bắt đầu tính đến xác suất khoảng 30% Fed có thể tăng lãi suất trước tháng 12.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/5/2026

Ngày 16/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 160,3-163,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 4 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets, nhận định giá vàng thế giới có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi thị trường ngày càng gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Dù việc tăng lãi suất không thể giải quyết các vấn đề phía cung đang thúc đẩy lạm phát, Fed vẫn cần hành động để kiểm soát kỳ vọng lạm phát và phản ứng trước các dữ liệu kinh tế tích cực gần đây. Xác suất Fed nâng lãi suất đã tăng lên đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở vùng cao.

Chuyên gia này cho rằng vàng vẫn phù hợp với chiến lược mua khi điều chỉnh. Tuy nhiên, nhà đầu tư chưa nên vội vàng giải ngân mạnh do giá có thể còn giảm thêm nếu đồng bạc xanh tiếp tục tăng giá.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của giá dầu, lợi suất trái phiếu Mỹ và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Về kỹ thuật, vùng 4.600 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng đối với vàng. Nếu giữ được mốc này, thị trường có thể hình thành nền giá mới và kích hoạt lực mua bắt đáy. Ngược lại, nếu xuyên thủng ngưỡng 4.600 USD/ounce, giá vàng có nguy cơ lùi sâu về vùng 4.500-4.450 USD/ounce.

Triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực. Nhiều tổ chức tài chính lớn như J.P. Morgan và Goldman Sachs tiếp tục duy trì dự báo lạc quan nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương toàn cầu, xu hướng phi đô la hóa và nhu cầu trú ẩn trước rủi ro địa chính trị.

Tuy nhiên, các kịch bản tích cực này phần lớn phụ thuộc vào khả năng căng thẳng Iran hạ nhiệt và hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz sớm trở lại bình thường.