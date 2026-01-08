Chứng khoán lập đỉnh lịch sử, nhà đầu tư nên làm gì?

Chốt phiên giao dịch chiều 7/1, chỉ số VN-Index tăng 45,31 điểm, lên ngưỡng 1.861 điểm. Đây là kỷ lục thứ hai liên tiếp, sau khi phiên trước đó chỉ số cũng vừa vượt mốc 1.800 điểm.

Trước diễn biến những ngày qua, nhiều chuyên gia đưa ra nhận định, thị trường chứng khoán còn tiếp tục thăng hoa trong những phiên tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý áp lực rung lắc, điều chỉnh kỹ thuật có thể xuất hiện.

Ông Đào Minh Châu, Phó Giám đốc phân tích cổ phiếu, Công ty Chứng khoán SSI phân tích: Những ngày đầu năm, VN-Index nối dài mạch tăng điểm phiên thứ 6 liên tiếp. Dòng tiền tăng điểm lan tỏa ra hầu hết các nhóm ngành với 20/21 nhóm, đi kèm với đó là thanh khoản ở mức cao. Khối lượng khớp lệnh có phiên tăng thứ 6 liên tiếp.

Chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới cho thấy xu hướng tăng điểm hoàn toàn áp đảo và khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới.

“Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý áp lực rung lắc, điều chỉnh kỹ thuật có thể xuất hiện khi chỉ số tiến dần đến vùng kháng cự 1.880 - 1.900 điểm. Vì vậy, nên tiếp tục ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng tăng giá trong quý I/2026 và hạn chế tâm lý mua đuổi ở vùng giá cao.

Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm nắm chặt danh mục và có thể mở thêm vị thế, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu ở các mã đang có lợi nhuận. Điểm mua gia tăng ưu tiên thực hiện trong những cú rung lắc của thị trường chung”, ông Đào Minh Châu nói.

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần lưu ý áp lực rung lắc, điều chỉnh kỹ thuật có thể xuất hiện sau phiên chứng khoán lập đỉnh lịch sử. (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng đưa ra nhận định, động lực chung tiếp tục được củng cố với diễn biến lan tỏa tích cực của dòng tiền cùng sự gia tăng của thanh khoản giúp chỉ số chinh phục mốc điểm cao mới.

Mặc dù đóng vai trò dẫn dắt chính của VN-Index là nhóm vốn hóa lớn nhưng các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng đang cho thấy sự hưởng ứng tích cực với sắc xanh hoàn toàn chiếm ưu thế trên thị trường.

“Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng hoặc mua mới ở cổ phiếu đang đi lên từ vùng nền tích lũy và thuộc nhóm ngành đang đón nhận sự lan tỏa của dòng tiền trong những phiên gần đây như bán lẻ, ngân hàng, vận tải biển, thép. Cùng với đó, nhà đầu tư không nên mua đuổi cổ phiếu đang ở vùng giá cao/tiệm cận các ngưỡng kháng cự hoặc đỉnh cũ để tránh rủi ro điều chỉnh khi lực cung gia tăng”, VCBS nên quan điểm.

Công ty chứng khoán Asean phân tích: Về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index ghi nhận phiên tăng thứ 6 liên tiếp, đóng cửa trên toàn bộ các đường trung bình động (MA5/MA10), qua đó xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn được củng cố. Thanh khoản cải thiện và duy trì trên mức trung bình cho thấy dòng tiền vẫn ủng hộ xu hướng đi lên.

Tuy nhiên, độ dù rủi ro rung lắc kỹ thuật có thể xuất hiện khi chỉ số tăng nhanh. Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức khá, ưu tiên chốt lời từng phần khi chỉ số tiến sát vùng 1.880-1.900 điểm, đồng thời chỉ gia tăng vị thế ở các nhịp điều chỉnh kỹ thuật với thanh khoản duy trì tích cực.

Đồng quan điểm, Công ty chứng khoán SHS cũng nhận định, xu hướng thị trường ngắn hạn duy trì tích cực, tăng trưởng khi vượt lên giá cao nhất năm 2025. Chỉ số VN-Index vượt lên vùng giá 1.850 điểm, mở ra kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá tâm lý 1.900 điểm.

Trong ngắn hạn, sau giai đoạn tăng giá mạnh, VN-Index đang đi vào trạng thái quá mua ngắn hạn. Do đó, có thể xảy ra tình trạng rung lắc liên tục. Nhà đầu tư nên hạn chế mua giá cao.

Dự báo dài hạn về thị trường chứng khoán 2026, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, lạc quan cho rằng: Năm 2026, chính sách tài khóa và tiền tệ được kỳ vọng tiếp tục nới lỏng hơn, từ đó cải thiện dòng tiền và tạo nguồn cầu tích cực cho các loại tài sản, trong đó có cổ phiếu.

“Cùng với đó, động lực chính của thị trường được xác định xoay quanh hai trục lớn là tăng trưởng kinh tế và câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán cũng sẽ góp phần tạo nên bức tranh sáng cho thị trường. Điều đó cho thấy, những ngày tới thị trường chứng khoán tiếp tục thăng hoa”, ông Minh nói.

Ông Minh cũng cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang nằm trong chu kỳ hồi phục. Lợi nhuận toàn thị trường được dự báo tăng trưởng khoảng 17-20%, định giá P/E toàn thị trường khoảng 12,5 lần. Mặt bằng định giá này được đánh giá là tương đối hấp dẫn, mở ra cơ hội cho nhiều cổ phiếu có nền tảng kinh doanh tốt nhưng đã bị lãng quên trong giai đoạn trước.

“Đây cũng là thời điểm thúc đẩy nhà đầu tư nâng cao khả năng phân tích, chuyển trọng tâm từ diễn biến ngắn hạn của chỉ số sang chất lượng nền tảng doanh nghiệp. Bước sang năm 2026, việc nhận diện đúng những cổ phiếu vốn hóa lớn có giá trị nội tại thực sự sẽ trở thành yếu tố then chốt cho chiến lược đầu tư dài hạn”, ông Minh tư vấn.

Ông Minh cũng dự báo trong năm mới, một số nhóm ngành sẽ có triển vọng nổi bật như: Ngân hàng tiếp tục là trụ cột quan trọng của thị trường. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng dự kiến khoảng 17-20%, ngành này vẫn còn dư địa tăng trưởng tương đối tốt.

Cùng với đó, chứng khoán là nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của thị trường. Các câu chuyện như triển khai hệ thống KRX, khả năng giao dịch T+0 hay nâng hạng thị trường đều giúp các công ty chứng khoán mở rộng sản phẩm, gia tăng thanh khoản và cải thiện nguồn thu.