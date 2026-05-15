Chứng khoán lập kỷ lục, tài sản các tỷ phú Việt ra sao?

Theo cập nhật thời gian thực trên Forbes, tính đến sáng 15/5, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup đang sở hữu khối tài sản ròng 36,2 tỷ USD, tăng 1,1 tỷ USD so với hôm trước, xếp thứ 59 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Tại khu vực Đông Nam Á, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vững vị trí số 1, bỏ xa tỷ phú Prajogo Pangestu (Indonesia) với 18,6 tỷ USD, đứng thứ 153 thế giới.

Thời gian qua, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng nhanh do diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết thúc phiên giao dịch 14/5, thị giá VIC lập đỉnh mới 229.800 đồng/cp, tăng 35% từ đầu năm 2026 và gấp gần 6 lần so với 1 năm trước. Vốn hóa thị trường của Vingroup theo đó cũng tăng mạnh lên mức 1,77 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh VIC, một phần tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn nằm tại cổ phiếu VinFast - doanh nghiệp đang niêm yết trên Nasdaq. Hiện tại, VinFast nằm trong top 10 công ty xe điện lớn nhất thế giới với vốn hóa gần 10 tỷ USD.

Xếp sau ông Phạm Nhật Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air - với tài sản trị giá 4,1 tỷ USD. Hiện bà Thảo đứng thứ 1.044 thế giới.

Tiếp theo là bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - nắm giữ khối tài sản 4 tỷ USD, xếp thứ 1.080 trong danh sách tỷ phú toàn cầu.

Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - sở hữu tài sản trị giá 2,8 tỷ USD, đứng vị trí thứ 1.506 thế giới.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - sở hữu khối tài sản 2,7 tỷ UD, xếp thứ 1.563 thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ HĐQT Ngân hàng Techcombank - nắm giữ 2,4 tỷ USD, xếp thứ 1.785 thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank - sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD, đứng thứ 3.094 thế giới.

Chủ tịch Masan - ông Nguyễn Đăng Quang nắm giữ 1,1 tỷ USD, xếp thứ 3.175 thế giới.

Như vậy, hiện tổng tài sản của 8 tỷ phú USD Việt Nam đã đạt mốc 54,5 tỷ USD.