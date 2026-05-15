Giá vàng 'sập mạnh', người đu đỉnh lỗ gần 30 triệu đồng chỉ sau hơn 2 tháng

Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ 30 triệu sau hơn 2 tháng

Phiên giao dịch ngày 15/5 tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm mạnh hơn 100 USD/ounce, xuống còn khoảng 4.550 USD/ounce. Mức này thấp hơn khá nhiều so với đỉnh 5.600 USD/ounce được ghi nhận hồi cuối tháng 1 năm nay.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng giá mạnh và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ neo ở mức cao sau hàng loạt dữ liệu lạm phát vượt dự báo. Giới đầu tư đang dần từ bỏ kỳ vọng Fed sẽ sớm giảm lãi suất, thậm chí bắt đầu tính tới khả năng cơ quan này có thể quay lại chu kỳ tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục nóng lên.

Ba báo cáo kinh tế công bố liên tiếp trong tuần này của Mỹ khiến thị trường lo ngại. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố hôm thứ Ba tăng 3,8%, cao nhất kể từ tháng 5/2023. Ngay sau đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2022. Đến ngày thứ Năm, dữ liệu giá nhập khẩu và xuất khẩu tiếp tục tăng vọt vượt xa dự báo.

Nguyên nhân chính đến từ chi phí năng lượng leo thang khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn vận tải dầu qua eo biển Hormuz. Giá dầu tăng kéo theo áp lực lạm phát lan rộng trong nền kinh tế Mỹ, khiến Fed đứng trước bài toán khó: kiểm soát lạm phát bằng chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Theo nhiều tổ chức tài chính, xác suất Fed tăng lãi suất trước cuối năm nay tăng lên khoảng 30%, trong khi vài tuần trước đó thị trường còn kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất.

Đồng USD nhờ vậy tăng giá đáng kể, gây áp lực trực tiếp lên vàng. Khi USD mạnh lên và lãi suất duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi - trở nên lớn hơn. Điều này thúc đẩy làn sóng bán tháo trên thị trường kim loại quý.

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: HH

Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm mạnh xuống còn khoảng 161 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 164 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Mức chênh lệch mua - bán tiếp tục bị nới rộng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

So với giá vàng thế giới quy đổi khoảng 146,6 triệu đồng/lượng, vàng SJC hiện vẫn cao hơn khoảng 17,4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể so với giai đoạn sốt nóng cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Những người mua vàng ở vùng đỉnh hơn 190 triệu đồng/lượng hồi tháng 3 hiện chịu khoản lỗ khoảng 29-30 triệu đồng/lượng nếu bán ra ở thời điểm này.

Không khí giao dịch trên thị trường vàng trong nước trở nên trầm lắng. Tại một số cửa hàng vàng lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu hay Bảo Tín Mạnh Hải, lượng khách đến mua bán giảm mạnh, không còn cảnh xếp hàng kéo dài như những tháng trước.

Một yếu tố khác khiến vàng chịu áp lực là kết quả ban đầu của hội nghị thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình dường như chưa tạo ra bước đột phá như kỳ vọng.

Tuyên bố chung được đưa ra khá ngắn gọn, chủ yếu nhấn mạnh nguyên tắc tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và quan điểm phản đối Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các vấn đề then chốt như thuế quan, đất hiếm, kiểm soát công nghệ, chuỗi cung ứng hay vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) gần như chưa có tiến triển cụ thể.

Điều đó khiến giới đầu tư đánh giá cuộc gặp mới chỉ mang tính duy trì đối thoại hơn là mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Triển vọng dài hạn gây tranh cãi

Diễn biến giảm sâu của giá vàng trong những ngày qua phản ánh nghịch lý lớn của thị trường hiện nay. Thông thường, lạm phát tăng sẽ hỗ trợ vàng vì kim loại quý được xem là tài sản phòng thủ trước sự mất giá của tiền tệ. Tuy nhiên lần này, chính lạm phát lại đang gây áp lực lên vàng.

Nguyên nhân bởi lạm phát hiện chủ yếu đến từ cú sốc năng lượng và giá dầu. Điều đó buộc Fed phải duy trì lãi suất cao lâu hơn hoặc thậm chí tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Môi trường lãi suất cao khiến vàng mất đi sức hấp dẫn tương đối.

Nói cách khác, yếu tố từng giúp vàng tăng giá mạnh trong năm 2025 giờ đang hoạt động theo chiều ngược lại.

Nhiều chuyên gia cho rằng cho đến khi xung đột Iran hạ nhiệt, giá dầu giảm hoặc lạm phát Mỹ quay đầu đi xuống, vàng sẽ còn đối mặt với áp lực điều chỉnh.

Ngoài ra, nhu cầu bắt đáy cũng đang yếu đi đáng kể. Những dự báo vàng lên 5.000-6.000 USD/ounce từng xuất hiện dày đặc hồi đầu năm nay nay đã giảm mạnh. Nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn sau khi chứng kiến các đợt biến động lớn của thị trường.

Tuy nhiên, về dài hạn, không ít chuyên gia vẫn duy trì góc nhìn tích cực với vàng.

Tỷ phú Pierre Lassonde cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn có nhiều nét tương đồng với thời kỳ lạm phát đình trệ thập niên 1970 - giai đoạn vàng từng tăng giá gấp nhiều lần.

Theo ông, nợ công Mỹ đang tiến sát mốc 40.000 tỷ USD cùng xu hướng phi USD hóa toàn cầu có thể tiếp tục hỗ trợ vàng trong dài hạn. Khi niềm tin vào các đồng tiền pháp định suy yếu, vàng vẫn là nơi trú ẩn được nhiều ngân hàng trung ương và nhà đầu tư lớn lựa chọn.

Dù vậy, triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn được đánh giá là rất khó lường. Thị trường hiện phụ thuộc lớn vào ba biến số chính: diễn biến xung đột Iran, chính sách của Fed và kết quả tiếp theo của các cuộc đàm phán Mỹ - Trung.

Nếu giá dầu tiếp tục leo thang và lạm phát Mỹ nóng lên, Fed có thể duy trì lập trường cứng rắn lâu hơn dự kiến, qua đó gây thêm áp lực giảm đối với vàng.

Ngược lại, nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, eo biển Hormuz được đảm bảo lưu thông ổn định và giá năng lượng giảm mạnh, kỳ vọng lạm phát sẽ dịu xuống. Khi đó, Fed có thể bớt cứng rắn hơn và vàng có cơ hội hồi phục.