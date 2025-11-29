Vingroup lập kỷ lục mới, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào Top 100 người giàu nhất thế giới

Vốn hóa Vingroup vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11/2025, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 6,67 điểm để đóng cửa ở mức 1.690.99 điểm, đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của VN-Index. Đóng góp lớn vào mức tăng của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 28/11 là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch. Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11, VIC ghi nhận mức tăng 5% để đóng cửa ở mức 260.400đ/cổ phiếu. Đà tăng mạnh của VIC đóng góp tới 11,31 điểm vào mức tăng chung của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch này.

Mức giá 260.400đ/cổ phiếu tiếp tục là kỷ lục mới của VIC trong năm 2025. Với mức giá này, giá trị vốn hóa của Tập đoàn Vingroup cũng vượt mốc 1 triệu tỷ đồng (hơn 1,003 triệu tỷ đồng), giúp tập đoàn trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt được cột mốc lịch sử này.

Quy mô vốn hóa của Vingroup hiện gấp đôi Vietcombank – doanh nghiệp xếp thứ hai và thậm chí còn tương đương tổng vốn hóa của ba ngân hàng Vietcombank, BIDV và VietinBank cộng lại.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt Top 100 thế giới trong ngày vốn hóa của Vingroup vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Cùng với kỷ lục vốn hóa mới của Tập đoàn Vingroup, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận tăng mạnh. Thống kê của Forbes, trong phiên giao dịch ngày 28/11, khối tài sản của Chủ tịch Vingroup ghi nhận mức tăng 1,2 tỷ USD để lên mức 23,6 tỷ USD (tương đương hơn 623 nghìn tỷ đồng). Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng vị trí thứ 97 thế giới trong danh sách những người giàu nhất thế giới theo thời gian thực của Forbes.

Cùng với đó, khối tài sản của bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng, hai Phó chủ tịch của Vingroup cũng tăng lên mức lần lượt là 44,42 nghìn tỷ đồng và 29,73 nghìn tỷ đồng nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC.

Ngoài ra, một phần lớn khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn nằm ở VinFast đang được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ với giá trị vốn hóa hiện nay ở mức 7,58 tỷ USD.

Cổ phiếu Vingroup liên tục lập đỉnh mới nhờ đâu?

Cổ phiếu Vingroup tăng tốc trong bối cảnh doanh nghiệp đang chuẩn bị cho một loạt thương vụ lớn.

Theo đó, Tập đoàn Vingroup đã có thông báo ngày 8/12/2025 tới đây sẽ chốt danh sách đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo kế hoạch, Vingroup sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Đây là thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử Vingroup cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến nay.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng. Con số này đưa tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng vượt qua Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vốn điều lệ sau phát hành của Vingroup sẽ chỉ kém 3 ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.

Mới nhất, tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam sáng ngày 27/11, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup, nhà đầu tư VinSpeed, đã bày tỏ mong muốn được đầu tư dự án theo hình thức đầu tư kinh doanh.

VinSpeed đề nghị được vay 80% vốn đầu tư dự án và hoàn trả trong vòng 30 năm để thực hiện dự án. Ông Nguyễn Việt Quang cũng cho rằng, nếu VinSpeed đầu tư trực tiếp, Nhà nước và xã hội được lợi ở 5 điểm chính sau: (1) Nhà nước chỉ cần cho vay 80% thay vì tự trả 100% tổng mức đầu tư. (2) Nhà nước thu hồi 80% vốn cho vay sau 30 năm thay vì chờ hoàn vốn sau 140 năm, thậm chí lâu hơn. (3) Hệ thống được đưa vào vận hành sau 5 năm thay vì sau 10 năm. Điều này sẽ tạo động lực cho kinh tế đất nước phát triển, giao thông tiện lợi, chi phí di chuyển của nhân dân giảm, đời sống của nhân dân các vùng dọc tuyến được cải thiện. (4) Nhà nước không lo bị đội vốn và bị kéo dài tiến độ. (5) Nhà nước có được ngành công nghiệp đường sắt cao tốc mà không phải bỏ vốn đầu tư.

Ngoài dự án trên, VinSpeed cũng đã công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường của 2 tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Hạ Long và Bến Thành – Cần Giờ, với tổng mức đầu tư hơn 225.500 tỷ đồng.

Ở mảng năng lượng, VinEnergo do Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng và 2 người con trai góp vốn thành lập, được Sở Công thương Hà Tĩnh đánh giá đủ năng lực thực hiện 2 dự án điện gió có tổng mức đầu tư gần 40.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, VinMetal có quy mô vốn 10.000 tỷ đồng và được định hướng phát triển tổ hợp thép công nghiệp – công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm.

Bên cạnh đó, Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) sẽ xây dựng dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương tại phường Vũng Áng. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 8.800 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 3 cầu cảng, tổng chiều dài 1.050 m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng tải 100.000 tấn.

Với mảng dịch vụ, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB). Đây là dự án lớn nhất lịch sử của Vingroup với tổng mức đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD).