Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 181,200 Bán 184,200

BTMH Mua 182,000 Bán 185,000

Tỷ giá

USD Mua 25,974 Bán 26,304

EUR Mua 29,608 Bán 31,169

Vì sao chiếc ghế hàng 15 trên máy bay Boeing không có ai ngồi?

Sự kiện: Thông tin thị trường

NHẬT BẢN - Một miếng đệm chia đôi phần ghế ngồi đã khiến hành khách trên chuyến bay sửng sốt và tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra với chiếc ghế này?

Chiếc ghế lạ gây tranh cãi trên máy bay Boeing. Ảnh: Nypost

Chiếc ghế lạ gây tranh cãi trên máy bay Boeing. Ảnh: Nypost

Câu chuyện do một nam hành khách có tài khoản Themoldyone chia sẻ trên Reddit và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. 

Nam hành khách cho biết anh bắt gặp chiếc ghế kỳ lạ trên một chiếc máy bay Boeing 737-800. Phần đệm ngồi bị chia làm hai bởi một khối nhô cao ở giữa, tạo cảm giác khó chịu ngay cả khi chỉ nhìn qua ảnh.

"Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới nhưng đây là lần đầu tiên thấy kiểu ghế thế này", người đăng bài viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận với nhiều ý kiến khác nhau. Có người đùa rằng "một ghế thành hai, dành cho người siêu gầy", người khác lại tưởng đây là phiên bản ghế cao cấp nào đó. Trong khi đó, có người cho rằng chiếc ghế để ngăn mọi người nằm ngủ. 

Giữa những suy đoán, một người dùng mạng đưa ra nhận định thực tế hơn: phần đệm nhô lên là dấu hiệu cho thấy chiếc ghế đã bị hỏng.

Lời giải thích chi tiết sau đó được Gary Leff, cây bút của blog hàng không View From the Wing, làm rõ. Theo ông, thiết kế lạ lùng này xuất hiện ở hàng ghế 15 trên các chuyến bay nội địa do hãng hàng không Japan Airlines của Nhật Bản khai thác. Và thực chất, đây là cách hãng đánh dấu một ghế không thể sử dụng được.

Hàng 15 là hàng đầu tiên của khoang phổ thông. Phía trước không có vách ngăn an toàn. Nếu để hành khách ngồi ở vị trí đó, nguy cơ chấn thương cao do không có điểm chống đỡ trong tình huống khẩn cấp.

Nếu tháo bỏ hẳn chiếc ghế sẽ tạo ra khoảng trống, gây bất tiện cho hành khách phía sau. Do vậy, hãng hàng không của Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên khung ghế và tạo ra tấm đệm chắn đặc biệt. 

Theo Gary Leff, giải pháp này hiệu quả hơn việc dán băng keo hoặc treo biển cảnh báo. Một miếng đệm cố định vừa trực quan, vừa giảm công kiểm tra và thay thế định kỳ.

Chiếc ghế gây tranh cãi vì hình dáng kỳ quặc, nhưng đằng sau đó không phải là một thử nghiệm thiết kế táo bạo. Nó là một biện pháp an toàn, được thực hiện theo cách khiến người lần đầu nhìn thấy khó có thể quên.

Huỷ loạt chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Đông, 3 máy bay mắc kẹt tại Nội Bài
Huỷ loạt chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Đông, 3 máy bay mắc kẹt tại Nội Bài

Tại sân bay Nội Bài có 2 máy bay của Qatar Airways và một máy bay của Emirates chưa thể quay về nước do ảnh hưởng xung đột quân sự tại Trung Đông.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/03/2026 10:17 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thông tin thị trường Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN