Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiến sát Top 100 tỷ phú USD thế giới, Vingroup chi nghìn tỷ hỗ trợ người dân

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiến sát Top 100 tỷ phú USD thế giới

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực trong phiên giao dịch ngày 24/11, kết phiên chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 13,05 điểm để đóng cửa ở mức 1.667,98 điểm. Trái ngược với đà tăng điểm số, thanh khoản giảm gần 3.000 tỷ đồng so với phiên liền trước chỉ còn hơn 17.363 tỷ đồng, đây là mức thanh khoản thấp nhất của sàn HoSE kể từ phiên giao dịch ngày 11/6 với mức thanh khoản chỉ hơn 14.473 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 1,91 điểm để đóng cửa ở mức 161,22 điểm, thanh khoản ghi nhận hơn 899 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 93% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Chỉ số Upcom-Index tăng nhẹ 0,24 điểm để đóng cửa ở mức 118,93 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 427 tỷ đồng, giảm gần 50% so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Vốn hóa của Tập đoàn Vingroup và tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thiết lập kỷ lục mới

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh, mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch vẫn duy trì giao dịch tích cực với mức tăng 4,27% để đóng cửa ở mức giá 239.500đ/cổ phiếu, đây tiếp tục là kỷ lục mới của VIC trong năm 2025. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 3,2 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 762 tỷ đồng. Đây là phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp của cổ phiếu VIC thời gian gần đây.

Cùng với đà tăng mạnh về giá, giá trị vốn hóa của Vingroup cũng thiết lập kỷ lục mới lên mức hơn 922.797 tỷ đồng. Với vốn hóa hiện tại, Vingroup tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 sàn chứng khoán, bỏ xa top phía sau. Giá trị tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thậm chí còn vượt xa tổng vốn hóa của 2 ngân hàng lớn nhất thị trường là Vietcombank và BIDV. Đây là một bước đại nhảy vọt khi bước vào năm 2025 Vingroup vẫn còn nằm ngoài top 10 vốn hóa.

Cùng với đó, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng liên tục "phình to". Dữ liệu cập nhật từ Forbes, ông Vượng sở hữu khối tài sản trị giá 21,9 tỷ USD, tăng 784 triệu USD so với cuối tuần trước. Theo bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh, ông Vượng đang giữ vị trí số 102.

Ngoài tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Vingroup còn sản sinh ra nữ tỷ phú USD khác là bà Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng. Hai phó chủ tịch của VIC hiện đang nắm giữ khối tài sản có giá trị lần lượt là hơn 40.860 tỷ đồng và hơn 27.340 tỷ đồng.

Vingroup sắp triển khai loạt dự án lớn

Cổ phiếu Vingroup liên tục lập đỉnh mới trong bối cảnh hàng loạt dự án trong nhiều lĩnh vực của tập đoàn đang được tích cực triển khai trên khắp cả nước.

Tại Hà Tĩnh, VinEnergo do Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng và 2 người con trai góp vốn thành lập, được đánh giá đủ năng lực thực hiện 2 dự án điện gió có tổng mức đầu tư gần 40.000 tỷ đồng.

VinMetal có quy mô vốn 10.000 tỷ đồng và được định hướng phát triển tổ hợp thép công nghiệp, công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm. Trong khi đó, Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) sẽ xây dựng dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương tại phường Vũng Áng. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 8.800 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 3 cầu cảng, tổng chiều dài 1.050 m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng tải 100.000 tấn.

Tại Quảng Ninh, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB). Đây là dự án lớn nhất lịch sử của Vingroup với tổng mức đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD).

Vingroup đã ủng hộ hơn 30.000 tỷ đồng cho các chương trình thiện nguyện

Bên cạnh đó, VinSpeed đơn vị đề xuất tham gia siêu dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam, cũng đang trong quá trình nghiên cứu đầu tư tuyến metro tốc độ cao, kết nối nội đô TP.HCM đến Cần Giờ.

Các dự án của Vingroup dự kiến sẽ được đồng loạt khởi công vào ngày 19/12 tới đây.

Cùng với đó, cổ đông Vingroup mới đây đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Vingroup sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ 1:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4 này, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT Vingroup quyết định.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng. Con số này đưa tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng vượt qua Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vốn điều lệ sau phát hành của Vingroup sẽ chỉ kém 3 ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.

Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đây là đợt hỗ trợ thứ hai chỉ trong chưa đầy 2 tháng, tiếp nối gói 500 tỷ đồng cứu trợ bão Bualoi đã công bố ngày 01/10/2025, nâng tổng mức đóng góp của Vingroup lên 1.000 tỷ đồng.

Trong nhiều năm qua, Vingroup đã ủng hộ hơn 30.000 tỷ đồng cho các chương trình thiện nguyện; tiên phong hỗ trợ phòng chống đại dịch COVID-19; cứu trợ thiên tai quy mô lớn (riêng năm 2024, bão Yagi: 250 tỷ đồng); cùng nhiều chương trình Đền ơn đáp nghĩa, An sinh xã hội, Y tế, Giáo dục, Văn hóa, Nông nghiệp bền vững trên toàn quốc.