Giá vàng hôm nay mới nhất (4/3) giảm "không phanh": Khách mua 1 cây trở lên bị "nợ" vàng

Giá vàng hôm nay 4/3 giảm mạnh

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 4/3, nhu cầu mua vàng tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao khi giá vàng hôm nay giảm mạnh hơn 5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu thông báo do lượng khách mua vàng quá đông nên cơ sở 139 Cầu Giấy phải dừng nhận khách xếp hàng. Cửa hàng vẫn mở bán tại các cơ sở còn lại. Khách hàng hôm nay được mua tối đa 5 lượng vàng nhẫn/người, tuy nhiên, khách mua từ 1 lượng vàng trở lên phải nhận giấy hẹn lấy sản phẩm vào ngày 14/3 tới.

Khách hàng mua vàng tiếp tục xếp hàng dài trong ngày giá vàng giảm mạnh. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 12 giờ trưa ngày 4/3, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 181,2 - 185,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 5,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 181,2 - 185,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 5,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 181,2 - 185,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 5,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 181,2 - 185,2 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 181,2 - 185,2 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 181,2 - 185,2 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giới hạn số lượng vàng bán ra và nợ vàng khách hàng. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 4,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 5,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 5,2 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 5.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 12 giờ hôm nay ngày 4/3 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.167 USD/ounce, giảm mạnh 150 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Chia sẻ với Kitco News, bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA & Châu Á tại StoneX cho rằng, trên lý thuyết, việc bùng nổ chiến tranh với Iran, sự bất ổn mới xung quanh thuế quan của ông Trump và lạm phát cao hơn dự kiến ​​ở Mỹ đều hỗ trợ giá vàng và bạc, nhưng cả hai kim loại này đều đang trong tình trạng mua quá mức và sắp có sự giảm giá.

"Môi trường địa chính trị tiếp tục là yếu tố chi phối đối với các kim loại quý, chủ yếu là vàng và bạc. Rõ ràng, diễn biến gần đây nhất và kịch tính nhất là sự leo thang của xung đột ở Trung Đông thúc đẩy giá vàng. Vàng phản ánh tâm lý né tránh rủi ro trong khi dầu phản ứng với nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn", bà O'Connell nhận định.

Bà O'Connell cũng lưu ý đến sự gia tăng đáng lo ngại của lạm phát phía nhà sản xuất, với chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 1/2025, như một yếu tố hỗ trợ khác cho giá vàng.

"Vàng có thể đã tăng đủ mức cần thiết và cần điều chỉnh giảm trong điều kiện mua quá mức, nhưng rủi ro giảm giá vẫn còn hạn chế. Nếu không có sự leo thang địa chính trị hơn nữa, đây là thời điểm thích hợp để thị trường tạm lắng. Cho đến khi tình hình ổn định trở lại, thị trường sẽ vẫn ở trạng thái né tránh rủi ro", bà O'Connell nhận định.

Cũng theo Kitco News, đối với các nhà đầu tư, diễn biến hôm qua là lời nhắc nhở rằng ngay cả trong thị trường tăng giá dài hạn đối với kim loại quý, sự biến động vẫn diễn ra theo cả hai chiều.

Với rủi ro địa chính trị ở Trung Đông vẫn ở mức cao, các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sắp được công bố và cuộc tranh luận sôi nổi về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, vàng có khả năng vẫn sẽ là những tài sản được quan tâm hàng đầu trong những tuần tới.

Trong điều kiện thị trường bình thường, một cuộc khủng hoảng ở mức độ này dự kiến ​​sẽ đẩy giá tất cả các loại hàng hóa trú ẩn an toàn lên cùng lúc. Sự khác biệt đó chỉ ra một điểm quan trọng trong đợt bán tháo. Sự giảm giá của vàng dường như gắn liền với việc chốt lời hơn là mất đi vị thế trú ẩn an toàn.