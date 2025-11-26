Hai thiếu gia nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng trực tiếp điều hành doanh nghiệp nghìn tỷ

Công ty sản xuất Thép của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thay đổi lãnh đạo

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinmetal (VinMetal) được thành lập vào ngày 10/10 với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Vingroup nắm 98% vốn, tương đương 9.800 tỷ đồng; 2 cổ đông cá nhân là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ, tương đương 100 tỷ đồng.

Sau khi tăng mạnh vốn điều lệ, từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng hôm 12/11 vừa qua, doanh nghiệp tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao, thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao của Tập đoàn Vingroup tiếp tục có sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo.

Ông Phạm Nhật Quân Anh làm Tổng giám đốc Vinmetal và thành viên HĐQT VinFast

Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh – người con trai lớn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mới đây đã được bổ nhiệm thay thế ông Đỗ Tiến Sĩ giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Việt Quang vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tại công ty.

Thiếu gia nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc Vinmetal trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup vừa công bố hợp tác với Công ty Cổ phần Thép Pomina. Cụ thể, thông qua gói tài chính đặc biệt và quan hệ đối tác ưu tiên, Vingroup thông qua VinMetal sẽ cho Pomina vay vốn lưu động với lãi suất 0% tối đa trong 2 năm. Tập đoàn đồng thời chọn Pomina là nhà cung cấp ưu tiên cho toàn bộ hệ sinh thái Vingroup.

Nguồn vốn ưu đãi từ Vingroup sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và từng bước phục hồi các chỉ số tài chính kinh doanh.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái như VinFast, Vinhomes, VinSpeed… nhằm góp phần đảm bảo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp.

Vingroup cho biết việc ưu tiên chọn thép Pomina cũng là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn của tập đoàn tại Việt Nam.

Song song với gói hỗ trợ tài chính và đảm bảo kênh tiêu thụ cho Pomina, Vingroup cũng hỗ trợ Pomina tăng tốc quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị. Theo đó, ông Đỗ Tiến Sĩ, người có nhiều kinh nghiệm trong ngành luyện kim và am hiểu hoạt động của Pomina sẽ rời vị trí Tổng giám đốc VinMetal để trở lại điều hành Pomina, dẫn dắt chiến lược phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

2 thiếu gia nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng lãnh đạo doanh nghiệp nghìn tỷ

Với việc ông Phạm Nhật Quân Anh được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của VinMetal, đến nay, cả hai thiếu gia nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã trực tiếp lãnh đạo ở những doanh nghiệp quan trọng trong hệ sinh thái của người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam và Tập đoàn Vingroup.

Trước đó, vào tháng 8/2024, ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (sinh năm 2000) đã được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ FGF (For Green Future).

FGF hoạt động trong lĩnh vực mua bán các xe ô tô điện VinFast và kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện tự lái. Thời điểm thành lập, ông Phạm Nhật Vượng góp 180 tỷ đồng, tương đương 90% vốn góp.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng làm Tổng giám đốc Green Future

Sứ mệnh của FGF là gia tăng khả năng tiếp cận ô tô điện cho đông đảo người dân, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực cam kết Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ.

Mục tiêu của FGF là trở thành nền tảng giúp phát triển thị trường ô tô điện đã qua sử dụng. Thông qua FGF, người tiêu dùng có thể tăng khả năng tiếp cận và chuyển đổi sang xe điện với giá cả cạnh tranh.

Bên cạnh hoạt động mua bán xe cũ, FGF cũng cung cấp dịch vụ cho thuê xe điện tự lái (cả xe cũ và xe mới).

Đến tháng 3/2025, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Green Future (GF). Ông Phạm Nhật Minh Hoàng vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 8/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 2.400 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Trong khi đó, ngoài vị trí Tổng giám đốc Vinmetal vừa được bổ nhiệm, cách đây vài ngày, ông Phạm Nhật Quân Anh cũng đã được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị VinFast, trước đó, ông đã giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại VinFast.

Không chỉ trực tiếp làm lãnh đạo tại các doanh nghiệp nghìn tỷ, thời gian qua, 2 con trai của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam cũng góp vốn tại một số công ty khác thuộc hệ sinh thái Vingroup như Vinmetal, VinSpeed, VinEnergo, VinMotion, VinRobotics...

Đến nay, 4/5 thành viên trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã trực tiếp giữ vị trí điều hành và là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp đang kinh doanh tại Việt Nam.