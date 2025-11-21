Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục

Sau phiên giảm hơn 10 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến những rung lắc trong ngày 20/11; kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 6,99 điểm để đóng cửa ở mức 1.655,99 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 19.675 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 0,80 điểm để đóng cửa ở mức 264,23 điểm, chỉ số Upcom-Index giảm 0,13 điểm để đóng cửa ở mức 119,51 điểm.

Dù VN-Index còn khoảng cách rất lớn với mức đỉnh 1.766,85 điểm thiết lập trong phiên giao dịch ngày 16/10, tuy nhiên mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục lập kỷ lục mới khi ghi nhận mức tăng 7.500đ/cổ phiếu, tương đương 3,4% để đóng cửa ở mức 228.000đ/cổ phiếu. Trong phiên có hơn 2,82 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 640 tỷ đồng.

Tài sản trên sàn chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục lập kỷ lục nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC

So với đầu năm ở mức 40.550đ/cổ phiếu, thị giá của VIC đã ghi nhận mức tăng hơn 5,622 lần. Với đà tăng ấn tượng của cổ phiếu VIC, theo Forbes, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận tăng thêm 595 triệu USD, tương đương gần 15.700 tỷ đồng. Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thiết lập kỷ lục mới ở mức 21 tỷ USD, tương đương hơn 554.106 tỷ đồng.

Trước đó, đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC từ đầu năm cũng đã đưa khối tài sản của bà Phạm Thu Hương – vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt mức 1 tỷ USD. Hiện bà Hương đang trực tiếp nắm giữ hơn 170,61 triệu cổ phiếu VIC, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 4,46%. Tính theo giá thị trường, khối tài sản vợ tỷ phú Phạm Thu Hương đang trực tiếp nắm giữ tại VIC có giá trị hơn 38.899 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,47 tỷ USD.