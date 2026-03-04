Giá xăng nhiều nơi trên thế giới tăng vọt, người dân xếp hàng dài chờ đổ

Cuộc xung đột bùng phát ngày 28-2 giữa Mỹ - Israel và Iran đã nhanh chóng làm tê liệt huyết mạch eo biển Hormuz. Trên khắp toàn cầu, nỗi lo gián đoạn nguồn cung đã kích hoạt làn sóng tích trữ nhiên liệu quy mô lớn.

Các chính phủ đang phải gồng mình đối phó với cả áp lực chiến sự lẫn tâm lý hoảng loạn của người tiêu dùng.

Tại Anh, các tổ chức vận tải uy tín như The AA và RAC đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi tài xế không nên đổ xô đi mua xăng tích trữ.

Tờ The Telegraph dẫn nhận định của các chuyên gia cho biết biến động từ giá dầu thô cần có thời gian để thể hiện ra giá bán lẻ.

Việc người dân đổ xô đi mua xăng do tâm lý hoảng loạn chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng thiếu hụt cục bộ không đáng có.

Tại thị trấn Bushey, hạt Hertfordshire - Anh, các tài xế cho biết họ phải chờ đến một giờ để đổ đầy bình xăng. Ảnh: The Sun/ w8media

Hàng dài xe ô tô xếp hàng nối đuôi nhau tại một trạm xăng Costco ở TP Manchester - Anh. Ảnh: The Sun

Theo trang Military.com và GasBuddy, Mỹ vừa trải qua ngày có mức tăng giá xăng lớn thứ 4 kể từ năm 2005. Chỉ trong 24 giờ, giá xăng toàn quốc đã nhảy vọt thêm 12 xu/gallon vào ngày 2-3 và dự báo có thể tăng thêm từ 20-55 xu/gallon trong hai tuần tới.

Theo chuyên gia Patrick De Haan từ GasBuddy, biến động kỷ lục này (cùng mức tăng 10,8 xu của dầu diesel) chỉ đứng sau các cú sốc lịch sử như bão Katrina và giai đoạn đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Người dân đổ xăng tại trạm Maverik ở Evans, bang Colorado - Mỹ giữa lúc giá nhiên liệu biến động mạnh ngày 3-3. Ảnh: Greeley Tribune

Tại khu vực Thái Bình Dương, đài ABC News ghi nhận thị trường Úc đang rơi vào tình trạng nóng khi hàng dài xe cộ nối đuôi nhau gây tắc nghẽn tại các thành phố lớn như Perth, Sydney và Melbourne.

Giá bán lẻ tại đây đã vượt ngưỡng 2,19 AUD mỗi lít, buộc hiệp hội ô tô RACQ phải gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) để điều tra hành vi trục lợi trên nỗi sợ hãi của người dân.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Úc Chris Bowen cho biết dự trữ quốc gia vẫn đủ dùng đến tháng 5. Ông nhấn mạnh hệ thống phân phối vẫn vận hành tốt và cảnh báo hành vi tích trữ chỉ làm gia tăng áp lực vô lý lên thị trường.

Hàng dài xe cộ nối đuôi nhau gây tắc nghẽn tại các thành phố lớn như Perth, Sydney và Melbourne - Úc. Ảnh: ABC News.

Tờ Bangkok Post phản ánh tình trạng đặc biệt căng thẳng tại biên giới Thái Lan - Myanmar. Dòng người từ thị trấn Myawaddy đã ồ ạt lái xe qua cầu Hữu Nghị để sang huyện Mae Sot, tỉnh Tak (Thái Lan) đổ xăng nhằm né đợt tăng giá và lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại chỗ.

Tại Myanmar, chính quyền quân sự yêu cầu các loại xe cá nhân ra đường vào ngày chẵn hoặc lẻ tùy theo biển số, với lý do nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn do xung đột Trung Đông. Quy định này có hiệu lực từ ngày 7-3.

Dòng xe từ Myanmar làm tắc nghẽn các ngả đường dẫn vào trạm xăng tại thị trấn biên giới Mae Sot - Thái Lan ngày 3-3. Ảnh: Bangkok Post

Tại thị trường nội địa Thái Lan, sự phân hóa giá diễn ra rõ rệt: Shell tăng giá diesel 4,20 baht/lít và xăng sinh học 1,50 baht/lít; Caltex tăng diesel 1,80 baht/lít và xăng sinh học 0,90 baht/lít. Ngược lại, hai "ông lớn" PTT và Bangchak cam kết giữ nguyên giá để bình ổn thị trường

Ô tô xếp hàng dài đợi đổ xăng ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.