Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm hơn 14.600 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 25/8. Kết phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 31,44 điểm để đóng cửa ở mức 1.614,03 điểm. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận hơn 42.268 điểm, giảm 20.000 tỷ đồng so với phiên giao dịch gần nhất. Đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp của VN-Index sau khi giảm 42,53 điểm ở phiên giao dịch 22/8.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index ghi nhận giảm 5,90 điểm để đóng cửa ở mức 266,58 điểm. Thanh khoản thị trường 2.754 tỷ đồng. Chỉ số Upcom-Index giảm 0,68 điểm để đóng cửa ở mức 108,58 điểm, thanh khoản 1.030 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với phiên cuối tuần vừa qua.

Trái ngược với đà giảm mạnh của chỉ số VN-Index, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn ghi nhận tăng mạnh.

Theo thống kê của Forbes, khối tài sản của Chủ tịch Vingroup ghi nhận tăng thêm 553 triệu USD (hơn 14.643 tỷ đồng) để lên mức 13,2 tỷ USD (hơn 349.536 tỷ đồng). Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng vị trí 208 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ khối tài sản trị giá 13,2 tỷ USD

Theo tính toán của Forbes, tài sản của Chủ tịch Vingroup đã tăng khoảng 6,7 tỷ USD kể từ khi tạp chí này công bố danh sách các tỷ phú USD thế giới 2025 hồi đầu tháng 4 vừa qua, qua đó đưa tỷ phú này nhảy hơn 320 bậc trên danh sách những người giàu nhất thế giới.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh trong bối cảnh cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup thiết lập mức đỉnh lịch sử mới khi đóng cửa ở mức giá 131.000đ/cổ phiếu.

Trong phiên, có hơn 3,8 triệu cổ phiếu VIC được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 495 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị vốn hóa của VIC tăng mạnh lên mức hơn 504.745 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC tăng mạnh sau khi Tập đoàn Vingroup vừa được vinh danh là doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền lên đến hơn 56.200 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng nộp ngân sách của Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu danh sách và 23% tổng của Top 100 PRIVATE 100 mới được công bố và chiếm đến gần 40% tổng nộp ngân sách của Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu.

Đáng chú ý, ngày 11/8/2025, Vingroup công bố hai trụ cột mới: Hạ tầng và Năng lượng xanh, bao gồm đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng, logistics, cùng điện mặt trời, điện gió và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Trong khi đó, VinFast vừa công bố kế hoạch triển khai 150.000 trạm đổi pin trên toàn quốc trong vòng 3 năm, quy mô được tuyên bố “gấp nhiều lần hệ thống trạm xăng” hiện nay. Riêng trong tháng 10/2025, khoảng 1.000 trạm đầu tiên sẽ đi vào hoạt động, nâng lên 50.000 trạm vào cuối năm trước khi đạt mốc hoàn thiện.

Song hành với đó là loạt ưu đãi mua xe. Đối với xe máy điện, khách hàng được giảm trực tiếp 10% giá xe. Nếu mua cho nhu cầu cá nhân, người dùng có thể vay trả góp 80% giá trị. Với người tham gia vận hành trên nền tảng Xanh SM Platform, chính sách còn “mạnh tay” hơn: vay tới 90% giá trị, thậm chí nhận xe với 0 đồng đối ứng. GSM cam kết chia sẻ doanh thu cố định 90% trong 3 năm, nhằm khuyến khích người dùng tham gia mạng lưới.

Cùng với đó, VinFast công bố ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI), ngân hàng lớn nhất cả nước, nhằm cung cấp các gói vay mua xe cho khách hàng cá nhân thông qua hệ thống đại lý độc quyền. Thỏa thuận này hướng tới việc mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính toàn diện và liền mạch trước thềm hãng chính thức ra mắt sản phẩm tại Ấn Độ.

Một công ty con khác trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là VinSpeed đang nghiên cứu đầu tư đường sắt tốc độ cao TP HCM - Cần Giờ dài 48,1 km, khai thác với tốc độ 350 km/h, giúp hành khách chỉ mất 16 phút di chuyển. Giai đoạn 2030-2050, tần suất dự kiến là 12 phút/chuyến.

Tuyến sẽ có 2 ga: Ga Tân Thuận (đầu tuyến) đặt trên dải phân cách đường Nguyễn Văn Linh và ga Cần Giờ (cuối tuyến) tại khu đất 39 ha. Mỗi đoàn tàu gồm 8 toa, sức chứa 600-800 hành khách. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc VinSpeed – thông tin thêm, dự án dự kiến khởi công vào tháng 11-2025, hoàn thành sau 36 tháng.