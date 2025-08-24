Cùng con trai hoàn tất thương vụ trăm tỷ, bầu Đức còn bao nhiêu tiền?

Bầu Đức và con trai hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trăm tỷ đồng

Mới đây, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do đại gia Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã phát đi thông tin cho biết bầu Đức và con trai Đoàn Hoàng Nam đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng cổ phiếu trị giá cả trăm tỷ đồng.

Theo đó, ông Đoàn Hoàng Nam đã mua thành công 27 triệu cổ phiếu HAG bằng phương thức thỏa thuận vào ngày 22/8/2025. Sau giao dịch thành công, ông Nam đã chính thức trở thành cổ đông của HAGL khi sở hữu 27 triệu cổ phiếu HAG, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,55% vốn điều lệ.

Bầu Đức chuyển nhượng thành công 25 triệu cổ phiếu HAG

Theo dữ liệu của HoSE trong phiên giao dịch ngày 22/8, xuất hiện 4 lệnh giao dịch thỏa thuận cổ phiếu HAG với khối lượng 27 triệu cổ phiếu với giá 15.800đ/cổ phiếu. Như vậy, thiếu gia nhà bầu Đức đã chi ra số tiền 426,6 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ nhận chuyển nhượng cổ phần này.

Ở chiều ngược lại, bầu Đức cũng hoàn tất thương vụ bán ra thành công 25 triệu cổ phiếu HAG bằng phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 18/8/2025 đến ngày 22/8/2025. Sau giao dịch chuyển nhượng thỏa thuận 25 triệu cổ phiếu HAG, bầu Đức còn trực tiếp nắm giữ gần 305 triệu cổ phiếu HAG.

Tính theo mệnh giá, bầu Đức thu được 250 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng cổ phần của mình. Còn nếu tính theo giá thị trường, đại gia phố Núi thu về số tiền khoảng 400 tỷ đồng từ việc sang tay 25 triệu cổ phiếu HAG.

Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 22/8, bầu Đức đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá gần 4.910 tỷ đồng. Trong khi đó, khối tài sản thiếu gia bầu Đức vừa nhận chuyển nhượng có giá 434,7 tỷ đồng.

Sau khi cùng con trai hoàn tất thương vụ chuyển nhượng cổ phiếu trị giá cả trăm tỷ đồng, bầu Đức và các cổ đông tiếp tục đón tin vui khi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM ra quyết định về việc đưa cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 26-8-2025.

Lý do, tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo (lỗ lũy kế - PV) theo quy định.

HAGL giải trình ý kiến kiểm toán về khả năng hoạt động liên tục

Trước đó, ngày 20-8, HAG đã có giải trình về báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 của Hoàng Anh Gia Lai gần 880 tỷ đồng, tăng 379,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ vào lợi nhuận gộp từ mảng trái cây.

Kết quả, công ty đã chính thức chấm dứt tình trạng lỗ luỹ kế, đảo chiều thành lãi luỹ kế gần 400 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của HAGL ở mức hơn 26.000 tỷ đồng, tăng hơn 3.700 tỷ đồng so với đầu năm. Tăng mạnh là các khoản phải thu ngắn hạn với gần 9.900 tỷ đồng, tăng hơn 2.300 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty cho vay các bên liên quan, các bên khác hơn 3.700 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty ở mức hơn 15.600 tỷ đồng, tăng gần 2.700 tỷ đồng so với đầu năm. Vay nợ tài chính chiếm hơn 9.300 tỷ đồng, tăng hơn 2.300 tỷ đồng.

Khoản dư nợ trái phiếu của HAGL do Ngân hàng BIDV là trái chủ (trái phiếu phát hành năm 2016) đã giảm từ mức 3.105 tỷ đồng hồi cuối năm 2024 xuống còn 1.099 tỷ đồng.

HAG cũng đã giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán về khả năng hoạt động liên tục của công ty

Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán tiếp tục nhận thấy "sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty". Nguyên nhân, trong báo cáo tài chính hợp nhất bản niên năm 2025 đã được soát xét, nợ ngắn hạn của tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.767 tỷ đồng.

Công ty cũng vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng trái phiếu và chưa thanh toán các khoản nợ gốc, lãi trái phiếu quá hạn thanh toán. Những điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Thực tế, nhiều năm nay, kiểm toán đều có ý kiến nhấn mạnh như trên đối với các báo cáo tài chính của Hoàng Anh Gia Lai.

Giải trình về ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán, HAG cho biết, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 soát xét, công ty đã lập kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo. Theo đó, dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay từ các đối tác.

Dòng tiền còn đến từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, các khoản vay từ các ngân hàng thương mại theo thỏa thuận tín dụng hiện tại. Cùng với đó là việc được phê duyệt hoãn thanh toán theo phương án tái cơ cấu nợ với các bên cho vay.

Doanh nghiệp cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm. Đồng thời đang tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án hoán đổi một phần khoản vay và khoản phải trả thành vốn cổ phần.

Theo HAGL, trong năm 2025, hoạt động kinh doanh từ xuất khẩu chuối, sầu riêng tiếp tục mang lại dòng tiền lớn. Vì vậy, ban điều hành công ty vẫn tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.