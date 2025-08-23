Tái xuất trở lại, "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản sở hữu tài sản khủng thế nào?

Đại gia Lê Thanh Thản tái xuất sau hơn 2 năm bị truy tố

Trang thông tin điện tử xã Tam Hưng (Hà Nội) mới đây đăng tải thông tin cho biết Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản đã có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Hưng. Tại đây, ông Bùi Đình Thái, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng, đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ.

Khu đô thị Mỹ Hưng có diện tích 182 ha, là quỹ đất thanh toán cho dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ (trước khi sáp nhập Hà Nội), một phần trong dự án khu đô thị Thanh Hà. Tuy nhiên, do không đủ tiềm lực tài chính và gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ bất động sản đóng băng, dự án này bị bỏ hoang nhiều năm. Đến năm 2016, Tập đoàn Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản đã chi khoảng 3.500 tỷ đồng mua lại dự án. Khi đó, tập đoàn này đặt mục tiêu đưa Thanh Hà thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam.

Thay mặt Tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền xã Tam Hưng và cam kết tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Ông khẳng định Mường Thanh mong muốn đồng hành lâu dài cùng chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng các khu đô thị văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại gia Lê Thanh Thản tái xuất trở lại ở vị trí Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh

Đây là lần đầu tiên đại gia Lê Thanh Thản xuất hiện trở lại kể từ tháng 4/2023 khi ông bị truy tố trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội. Đây là dự án do Công ty Bemes - một doanh nghiệp do ông Thản làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đầu tư. Ông Thản bị đề nghị xét xử tội Lừa dối khách hàng.

Trước đó, vào tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng do có một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa. Trong đó, có nội dung về việc xác định giá trị các căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại 488 căn hộ nêu trên để xác định phương án xử lý.

Đại gia Lê Thanh Thản xuất hiện trở lại trong bối cảnh ngày 25/2 vừa qua, Công an Hà Nội thông báo phục hồi điều tra vụ án liên quan ông Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng. Hội đồng cũng đã xác định được giá trị các căn hộ tại dự án là từ 391 triệu đến 1,67 tỷ đồng/căn chung cư, và từ 5,9 tỷ đến 7,3 tỷ đồng/căn thấp tầng. Đây là cơ sở để cơ quan tố tụng làm rõ thiệt hại và trách nhiệm hình sự trong vụ án.

Đại gia Lê Thanh Thản còn làm lãnh đạo ở những doanh nghiệp nào?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh do đại gia Lê Thanh Thản giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị được thành lập tháng 10/2012, có trụ sở chính tại tỉnh Điện Biên.

Ở lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 12/2024, bà Lê Thị Hoàng Yến, sinh năm 1987 và là con gái đại gia Lê Thanh Thản giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Thời điểm tháng 8/2022, Tập đoàn Mường Thanh đăng ký vốn điều lệ hơn 2.799 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Lần gần nhất doanh nghiệp do đại gia Lê Thanh Thản giữ vị trí Chủ tịch công bố danh sách cổ đông là tháng 7/2020, thời điểm đó, vốn điều lệ doanh nghiệp là 2.688,52 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập.

Trong đó, đại gia Lê Thanh Thản trực tiếp góp 1.849 tỷ đồng, tương đương 68,54% vốn góp, bà Lê Thị Hoàng Yến trực tiếp góp 510,8 tỷ đồng, tương đương 19% vốn góp và cổ đông Đỗ Trung Kiên trực tiếp góp 226 tỷ đồng, tương đương 8,406% vốn góp.

Hoạt động kinh doanh nổi bật của Tập đoàn Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thản là hệ thống 63 khách sạn trải dài ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Những năm gần đây, doanh nghiệp đã mở rộng sang những lĩnh vực mới như giải trí, thể dục thể thao, vật phẩm lưu niệm...

Bà Lê Thị Hoàng Yến còn từng có thời gian dài giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH đầu tư hoàn sinh Gia Lai. Doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 51 tỷ đồng. Trong đó, bà Lê Thị Hoàng Yến góp 24,38 tỷ đồng, tương đương 47,873% vốn góp, cổ đông Lê Hải An góp hơn 26,546 tỷ đồng, tương đương 52,127% vốn góp.

Trong khi đó, ngoài vị trí Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đại gia Lê Thanh Thản còn là chủ doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên. Thời điểm tháng 12/2023, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 255 tỷ đồng lên 680 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần sản xuất - xuất khẩu Bemes, đơn vị liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội do ông Thản giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc có vốn điều lệ 60 tỷ đồng (thời điểm tháng 5/2017).

Thời điểm tháng 9/2023, ông Lê Thanh Thản cũng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5. Tại thời điểm này, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 1.179,55 tỷ đồng. Cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.