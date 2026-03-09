Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/3: Thị trường chợ đen áp sát 27.000 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/3 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp đà tăng áp sát mốc 100 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.

Trong tuần trước, đồng USD trên thị trường quốc tế đã tăng mạnh, chấm dứt trạng thái biến động thiếu rõ ràng của tuần trước đó. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) có thời điểm vươn lên mức cao nhất trong khoảng bốn tháng và đang tiến gần mốc tâm lý quan trọng 100 điểm sớm hơn so với dự báo trước đây của nhiều nhà phân tích.

Đà tăng của đồng bạc xanh diễn ra trong bối cảnh tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn gia tăng trên các thị trường tài chính toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, kéo theo sự leo thang nhanh chóng của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng quay trở lại các tài sản an toàn, trong đó có đồng USD.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) mới công bố của Mỹ cũng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Theo số liệu mới nhất, nền kinh tế Mỹ trong tháng Hai ghi nhận mức giảm 92.000 việc làm, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng trước đó của thị trường là tăng khoảng 59.000 việc làm. Đồng thời, số liệu của tháng Một cũng được điều chỉnh giảm từ 130.000 xuống còn 126.000 việc làm. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp nhích lên mức 4,4%, so với 4,3% của tháng trước. Báo cáo lao động kém tích cực này đã làm gia tăng tâm lý thận trọng vốn đã bao trùm thị trường, qua đó góp phần thúc đẩy nhu cầu nắm giữ đồng USD như một kênh trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, những phát biểu gần đây của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy vẫn tồn tại những quan điểm khác nhau về triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, những bất định đối với triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ càng gia tăng, khiến định hướng điều hành của Fed vẫn phụ thuộc nhiều vào các dữ liệu kinh tế sắp công bố.

Giới đầu tư hiện đang theo dõi chặt chẽ lịch công bố các chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là dữ liệu về lạm phát và thị trường lao động. Đây vẫn được xem là những thước đo quan trọng để Fed đánh giá sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà hoạch định chính sách đang cảnh giác trước những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động, song đồng thời cũng nhận thức rõ rằng lạm phát vẫn chưa hoàn toàn quay về mức mục tiêu 2%.

Động lực tăng giá của USD cũng phần nào được củng cố khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell. Nhiều nhà đầu tư cho rằng lựa chọn này có thể mang lập trường chính sách ít “ôn hòa” hơn so với một số dự đoán trước đó của thị trường.

Bước sang tuần này, nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, vai trò trú ẩn của đồng USD sẽ càng gia tăng. Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn duy trì ở mức tương đối cao, khiến thị trường chưa thể loại trừ khả năng tiến trình giảm lạm phát có thể chững lại. Khi đó, Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng và kiên nhẫn hơn trong điều hành chính sách tiền tệ, yếu tố có thể từng bước tạo thêm lực hỗ trợ cho đồng USD trên thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/3 trong nước tăng nhẹ

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.059 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.806 - 26.313 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.855 - 26.259 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 9/3. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.001 - 26.3011 VND/USD, tăng 2 đồng chiều mua và bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.035 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.309 VND/USD, tăng 6 đồng ở chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.996 - 26.311 VND/USD, tăng 24 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.020 - 26.311 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.849 - 26.989 đồng/USD, tăng 161 đồng chiều mua và bán so với sáng qua.