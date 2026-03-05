Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/3: Ngân hàng tiếp đà tăng, thế giới bất ngờ suy yếu

Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/3 trên thế giới hạ nhiệt

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) quay đầu giảm về ngưỡng 98,7 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đồng USD giảm khi nhà đầu tư tháo giảm bớt vị thế trú ẩn an toàn trước hy vọng ngày càng tăng rằng xung đột tại Trung Đông có thể ngắn hơn so với những lo ngại ban đầu.

Tâm lý thị trường được cải thiện sau một bài báo của The New York Times đăng ngày thứ Tư, cho biết Bộ Tình báo Iran đã phát tín hiệu với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về việc sẵn sàng xem xét các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Thông tin trên đã gây áp lực giảm lên đồng USD.

“Chúng ta đang thấy sự cải thiện nhất định trong tâm lý chấp nhận rủi ro trên diện rộng, chủ yếu do các tiêu đề tin tức dẫn dắt, và điều này không chỉ diễn ra trên thị trường ngoại hối. Về cơ bản, thị trường đang điều chỉnh lại phần ‘an toàn’ đã tích lũy trong suốt tuần này”, ông Eugene Epstein, Trưởng bộ phận giao dịch và sản phẩm có cấu trúc tại Moneycorp (New Jersey), nhận định.

“Xung đột tại Iran vẫn chưa kết thúc và còn rất nhiều thông tin cần theo dõi để đánh giá diễn biến tiếp theo. Trước đó, thị trường cũng đã có nhiều lo ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Tôi không nghĩ những lo ngại đó đã chấm dứt. Hoàn toàn có thể xuất hiện thêm động lực khiến nhà đầu tư tiếp tục giảm rủi ro hoặc quay lại trạng thái né tránh rủi ro, tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn”.

Đồng EUR tăng nhẹ 0,2%, lên 1,1632 USD, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11 trong phiên thứ Ba. So với đồng yên Nhật, USD giảm 0,4%, xuống 157,02 yên.

Khi chiến sự tại Iran vẫn tiếp diễn, các số liệu kinh tế Mỹ công bố trong ngày thứ Tư hầu như không thu hút được sự chú ý của thị trường.

Bên cạnh đó, đồng USD phản ứng rất hạn chế trước số liệu cho thấy việc làm khu vực tư nhân Mỹ tăng mạnh nhất trong bảy tháng vào tháng 2, dù số liệu của tháng trước đó đã bị điều chỉnh giảm mạnh. Việc làm tư nhân tăng 63.000 trong tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/2025, sau khi mức tăng của tháng 1 bị điều chỉnh giảm xuống còn 11.000.

Một báo cáo khác cho thấy hoạt động của lĩnh vực dịch vụ Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 3 năm rưỡi vào tháng 2 cũng chỉ tác động rất nhỏ tới thị trường tiền tệ. Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) cho biết chỉ số phi sản xuất PMI tăng lên 56,1 điểm trong tháng trước, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, so với 53,8 điểm của tháng 1. Trước đó, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo PMI dịch vụ sẽ giảm nhẹ xuống 53,5 điểm.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 5/3 trong nước tăng không ngừng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.055 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.802 - 26.309 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.850 - 26.254 VND/USD, tăng 8 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 5/3. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.977 - 26.307 VND/USD, tăng 3 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.027 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.307 VND/USD, tăng 17 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.987 - 26.307 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.040 - 26.307 VND/USD, tăng 50 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.710 - 26.830 đồng/USD, giảm 15 đồng chiều mua và 35 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trả lời tại họp báo Chính phủ chiều nay 4/3 về vấn đề lãi suất, tỷ giá và kiểm soát tỷ giá trong bối cảnh tình hình Trung Đông bất ổn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết diễn biến linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Cuối tháng 2/2026, tỷ giá bình quân thị trường liên ngân hàng quanh 26.044 VND/USD, giảm 0,94% so với cuối năm 2025) và nguồn cung ngoại tệ dồi dào.

“Do tình hình Trung Đông căng thẳng nên mấy ngày gần đây tỷ giá có xu hướng nhích tăng so với cuối năm 2025. Tính đến trưa nay 4/3, tỷ giá liên ngân hàng là 26.220 VND/USD”, ông Hà nói.

Theo ông này, bối cảnh quốc tế đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, chịu tác động trực tiếp, đồng thời vừa phải duy trì tăng trưởng kinh tế cao vừa cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Lãnh đạo NHNN phân tích: Diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu tăng cao (có thời điểm ở mức 8-13%), tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia.

Các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới trở nên thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất, có Ngân hàng Trung ương đã phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất sớm trong tháng 3 để kiểm soát lạm phát, tạo sức ép lên tỷ giá và thị trường tiền tệ trong nước.

Do đó, trong thời gian tới, NHNN sẽ theo sát tình hình để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.