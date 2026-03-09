Ở miền Tây có con vật nhỏ bé chuyên lẩn trong đống lá khô nay thành đặc sản chế biến đủ món ngon

Rắn mối - Con vật nhỏ bé, sống khắp vườn tược miền Tây

Rắn mối thuộc họ thằn lằn, thân dài, da bóng, nhìn qua khá giống rắn nên mới có cái tên như vậy. Ở vùng nhiệt đới như Việt Nam, nhất là các tỉnh miền Tây, rắn mối xuất hiện rất nhiều. Chúng thường sống quanh những chỗ khô ráo như bờ tường, gốc cây, đống rơm rạ hay bụi cỏ.

Người ở quê để ý thấy rắn mối hay xuất hiện nhiều vào cuối năm, tầm tháng 11, tháng 12. Lúc này thời tiết khô ráo, cỏ khô và gốc cây mục là nơi mối sinh sôi, cũng chính là nguồn thức ăn khoái khẩu của chúng.

Cái tên “rắn mối” cũng từ đó mà ra. Chúng chuyên mò mối trong đống lá mục, dùng chiếc lưỡi nhỏ và cái mũi nhạy để lần tìm con mồi. Ngoài mối, rắn mối còn ăn đủ loại côn trùng nhỏ như dế, cào cào, gián hay sâu bọ trong vườn.

Nhìn kỹ, rắn mối có lớp vảy đen bóng, đầu hơi nhọn, thân thon dài với bốn chân nhỏ xíu. Mỗi chân có năm ngón, hai bên hông thường có sọc đỏ chạy dọc từ đầu xuống gần đuôi. Một điểm khá đặc biệt là khi gặp nguy hiểm, rắn mối có thể tự rụng đuôi để đánh lạc hướng kẻ thù rồi chạy thoát. Phần đuôi sau đó sẽ mọc lại.

Ngày trước ở miền Tây, rắn mối chỉ là món ăn chơi của mấy ông đi làm vườn. Thấy con nào chạy ngang là bắt vài con đem về làm món nhậu lai rai.

Thịt rắn mối trắng, mềm, thơm nên bà con chế biến đủ kiểu. Phổ biến nhất là rắn mối xào sả ớt. Con rắn mối được làm sạch, chặt khúc rồi xào với sả, ớt, tỏi, ăn cay cay, thơm nức mũi, rất bắt mồi. Có người lại thích rắn mối chiên giòn. Con rắn mối tẩm chút gia vị rồi lăn qua lớp bột mỏng, thả vào chảo dầu nóng. Khi chín, lớp vỏ giòn rụm, bên trong thịt béo và thơm.

Dân sành ăn thì chuộng rắn mối nướng mọi. Rắn mối làm sạch rồi nướng trực tiếp trên than. Khi chín tỏa mùi thơm rất đặc trưng, ăn chấm muối tiêu chanh hay nước mắm me là hết ý. Ngoài ra, người miền Tây còn băm thịt rắn mối làm chả, nấu cháo hay làm nhân bánh. Món nào cũng mang cái vị mộc mạc, đậm chất miệt vườn.

Trước kia, những món này chỉ có trong bữa cơm quê. Nhưng vài năm trở lại đây, rắn mối lại trở thành đặc sản được nhiều nhà hàng đưa vào thực đơn. Mỗi đĩa rắn mối chế biến có giá vài trăm nghìn đồng. Thấy rắn mối được giá, nhiều nông dân miền Tây bắt đầu nghĩ đến chuyện nuôi. Và thực tế cho thấy đây là mô hình khá dễ làm.

Rắn mối không cần chuồng trại cầu kỳ. Người nuôi chỉ cần làm ô chuồng đơn giản, có cát, gạch, gốc cây để chúng trú ẩn. Thức ăn cũng dễ kiếm, chủ yếu là dế, cào cào, sâu bọ hay các loại côn trùng.

Chi phí đầu tư ban đầu không lớn nhưng rắn mối sinh sản khá nhanh. Mỗi năm, một hộ nuôi có thể bán ra hàng nghìn con giống hoặc rắn mối thương phẩm. Hiện nay, rắn mối giống thường có giá khoảng 15.000–30.000 đồng mỗi con. Rắn mối thịt bán ra thị trường dao động khoảng 200.000–350.000 đồng/kg, tùy thời điểm. Với quy mô nuôi ổn định, nhiều hộ có thể thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng.

Không ít gia đình ở miền Tây đã cải thiện kinh tế nhờ mô hình này. Từ vài chục con nuôi thử ban đầu, họ nhân đàn lên hàng nghìn con, vừa bán giống vừa bán thịt.

Đặc sản rắn mối - món ăn vừa ngon vừa bổ

Theo kinh nghiệm dân gian, thịt rắn mối không chỉ ngon mà còn khá bổ dưỡng. Thịt của chúng nhiều đạm, ít mỡ và chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Người miền Tây thường nấu cháo rắn mối cho trẻ nhỏ suy dinh dưỡng hoặc người lớn tuổi ăn bồi bổ. Món cháo nóng hổi, thơm nhẹ, dễ ăn nên được nhiều người ưa thích. Ngoài ra, bà con còn tin rằng thịt rắn mối giúp cơ thể đỡ mệt mỏi, ăn ngon miệng hơn và hỗ trợ tiêu hóa.

Từ một con vật nhỏ sống quanh vườn, rắn mối giờ đây vừa là đặc sản, vừa trở thành nguồn thu nhập cho nhiều hộ nông dân miền Tây. Câu chuyện của rắn mối cũng cho thấy sự khéo léo của người quê khi biết tận dụng những thứ sẵn có trong tự nhiên để làm ăn, cải thiện cuộc sống.