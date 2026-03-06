Tỷ giá USD/VND hôm nay 6/3: Biến động mạnh do chiến sự Trung Đông ngày càng căng thẳng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 6/3 trên thế giới phục hồi do chiến sự Trung Đông căng thẳng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi trở lại ngưỡng 99 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đồng USD tăng trở lại trong phiên giao dịch vừa qua, phục hồi sau nhịp điều chỉnh ngắn từ mức đỉnh trong ba tháng, khi xung đột leo thang tại Trung Đông khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng và thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Những kỳ vọng trước đó về khả năng hạ nhiệt căng thẳng nhanh chóng nhường chỗ cho làn sóng bất ổn mới, sau khi Iran cảnh báo Washington sẽ phải “trả giá đắt” trước vụ một tàu chiến của nước này bị đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka.

Trong bối cảnh biến động gia tăng khiến dòng vốn tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, những lo ngại mới về lạm phát đã làm triển vọng thị trường trở nên phức tạp hơn, khiến một số tài sản trú ẩn truyền thống biến động khó lường và buộc nhà đầu tư phải đánh giá lại đâu là kênh bảo toàn giá trị thực sự hiệu quả.

Trong bối cảnh chiến sự chi phối tâm lý thị trường, các nhà đầu tư tiền tệ hầu như bỏ qua những dữ liệu kinh tế được công bố trong ngày thứ Năm.

Theo số liệu mới công bố, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua không thay đổi, trong khi số vụ sa thải trong tháng Hai giảm mạnh, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Hiện thị trường đang hướng sự chú ý tới báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu. Theo khảo sát của Reuters, số việc làm mới trong tháng Một được dự báo đạt khoảng 59.000, giảm so với mức 130.000 của tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giữ nguyên ở mức 4,3%.

Bà Jayati Bharadwaj, Giám đốc chiến lược ngoại hối tại TD Securities, cho rằng vẫn còn dư địa để các vị thế mua đồng USD dài hạn điều chỉnh trong ngắn hạn trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro đang chi phối thị trường. Tuy vậy, bà nhận định xung đột với Iran nhiều khả năng vẫn được kiểm soát, đặc biệt trong năm diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ.

Trong một báo cáo, bà Bharadwaj cho biết: “Đà tăng của đồng USD có thể chỉ duy trì chừng nào phần bù rủi ro đối với giá dầu thô còn ở mức cao, qua đó có thể lặp lại diễn biến giá từng ghi nhận vào tháng 6/2025 cho tới khi xuất hiện sự thay đổi về cục diện tại Iran với sự hậu thuẫn của Mỹ”.

Tính đến thời điểm hiện tại trong tuần, đồng USD đã tăng gần 1,5%, hướng tới mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 11/2024. Đây là một trong số ít tài sản tăng giá trong những phiên giao dịch đầy biến động gần đây, khi thị trường chứng khoán, trái phiếu và thậm chí có thời điểm cả các kim loại quý mang tính trú ẩn cũng đồng loạt suy giảm.

Đà tăng mạnh của giá năng lượng do xung đột tại Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể quay trở lại, qua đó gây xáo trộn triển vọng chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 6/3 trong nước tiếp tục tăng giá bán

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.057 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.804 - 26.311 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.853 - 26.257 VND/USD, tăng 3 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 6/3. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.999 - 26.309 VND/USD, tăng 22 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.029 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.309 VND/USD, tăng 2 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.960 - 26.309 VND/USD, giảm 27 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.010 - 26.309 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.749 - 26.889 đồng/USD, tăng 39 đồng chiều mua và 59 đồng chiều bán so với sáng qua.

VCBS thẳng thắn nhận định, rủi ro chính hiện nay nằm ở mức độ bất định cao của cục diện xung đột. Trong bối cảnh căng thẳng vẫn chưa có tín hiệu hạ nhiệt rõ ràng, nhóm phân tích cho rằng chỉ số sức mạnh USD (DXY) có khả năng duy trì xu hướng tăng.

Bên cạnh yếu tố tâm lý phòng thủ, yếu tố nền tảng cũng phần nào hỗ trợ USD khi Mỹ hiện là nước xuất khẩu năng lượng ròng.

Trong trường hợp giá dầu và khí đốt tiếp tục tăng do rủi ro gián đoạn nguồn cung, cán cân năng lượng của Mỹ có thể cải thiện tương đối so với nhiều nền kinh tế nhập khẩu ròng, qua đó củng cố sức mạnh tương đối của USD.

Theo đó, VCBS cho rằng việc DXY đảo chiều sang xu hướng mạnh lên có thể tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá USD/VND trong thời gian tới.

Áp lực này càng gia tăng trong bối cảnh thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại trong thời gian dài hơn dự kiến, thậm chí, một số quan chức Fed không loại trừ khả năng tái thắt chặt chính sách tiền tệ nếu lạm phát vẫn dai dẳng.

Ngoài ra, nhóm chuyên gia cũng lưu ý rủi ro lạm phát nhập khẩu trong trường hợp USD mạnh lên đồng thời giá năng lượng tăng cao. Việt Nam có thể chịu tác động kép từ biến động tỷ giá và giá hàng hóa quốc tế, qua đó tạo áp lực lên CPI trong các quý tiếp theo nếu căng thẳng địa chính trị kéo dài.

"Trong bối cảnh địa chính trị biến động, Việt Nam vẫn có thể xoay chuyển thách thức thành cơ hội. Nếu duy trì được ổn định vĩ mô, Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến an toàn cho dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có xu hướng rời xa các khu vực rủi ro. Ngoài ra, với các FTAs sâu rộng, chúng ta có lợi thế trong việc trở thành một mắt xích thiết yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu", báo cáo viết.

Tuy nhiên, theo VCBS điều kiện tiên quyết là kiểm soát tốt lạm phát chi phí đẩy và điều hành tỷ giá linh hoạt. Sự kết hợp giữa ổn định chính trị và chính sách tài khóa sẽ giúp Việt Nam thành một điểm sáng tăng trưởng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế toàn cầu đầy xám xịt.