Chốt giá vàng hôm nay ngày 8/3 giảm rất mạnh 'mừng' Quốc tế Phụ nữ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 8/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 8/3 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 185 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 8/3, giá vàng trong nước ngày 8/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 182 triệu đồng/lượng mua vào và 185 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 8/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 182 triệu đồng/lượng mua vào và 185 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 8/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 182 triệu đồng/lượng mua vào và 185 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 182 triệu đồng/lượng mua vào và 185 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 8/3, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 7/3, chốt tuần giao dịch giảm rất mạnh so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 182 –185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 181,7 – 184,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 182 – 185 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 8/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 8/3 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 5.171 USD/ounce, giảm 108 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.181 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch biến động mạnh, chốt tuần xuống dưới mốc 5.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco cho thấy các chuyên gia Phố Wall vẫn chưa đạt được sự đồng thuận rõ ràng về xu hướng ngắn hạn của giá vàng, trong khi tâm lý lạc quan của nhà đầu tư cá nhân đã quay trở lại mức trung bình sau một tuần kim loại quý suy yếu.

Trong số 18 chuyên gia tham gia khảo sát, có 9 người (50%) dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần tới. Trong khi đó, 4 chuyên gia (22%) nhận định giá có thể giảm, còn 5 người (28%) cho rằng thị trường đang trong trạng thái cân bằng khi rủi ro tăng và giảm tương đối ngang nhau.

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì tâm lý tích cực hơn. Khảo sát trực tuyến của Kitco với 340 người tham gia cho thấy có 62% nhà giao dịch nhỏ lẻ tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 16% dự báo giá giảm và 22% cho rằng thị trường vàng thế giới có thể đi ngang.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.171 USD/ounce (tương đương khoảng 164,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 8/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 8/3, giá vàng ngày 9/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.