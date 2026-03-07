Bắt Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt: Hé mở lộ trình thăng tiến, thu nhập tỷ đồng và "di sản" đầy áp lực từ sân bay Long Thành

Như Dân Việt đã thông tin, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (UPCoM: ACV) đã công bố thông tin về việc nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

Hai ông này bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Hành trình thăng tiến và thu nhập tỷ đồng của ông Vũ Thế Phiệt tại ACV

Ông Vũ Thế Phiệt từng giữ chức Chủ tịch HĐQT của ACV. Ảnh: ACV.

Ông Vũ Thế Phiệt bén duyên với ngành hàng không từ sớm. Kinh qua nhiều chức vụ, tháng 1/2017, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ACV kiêm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Đến ngày 24/7/2018, ông Phiệt trở thành thành viên HĐQT ACV. Ngày 10/8/2018, ông được bổ nhiệm Tổng Giám đốc ACV. Tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT ACV.

Như vậy, tại thời điểm khởi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 ngày 5/1/2021, ông Vũ Thế Phiệt đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc ACV.

Từ báo cáo thường niên của doanh nghiệp có thể thấy, người đứng đầu ban điều hành ACV chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không thông qua việc chủ động phối hợp, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.

Đồng thời, ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không theo kế hoạch, đồng thời quản lý và thúc đẩy tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước để tháo gỡ các nút thắt về cơ chế, chính sách liên quan đến quy hoạch, quỹ đất và quyền đầu tư tài sản khu bay.

Còn trên cương vị đứng đầu Hội đồng Quản trị, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm toàn diện về tầm nhìn phát triển và hiệu quả triển khai các công trình hàng không quy mô lớn của ACV. Bên cạnh việc duy trì mối quan hệ chiến lược với các bộ ngành và cổ đông.

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán kể từ năm 2021 đã hé mở thu nhập (tiền lương, thưởng) của ông Vũ Thế Phiệt tại ACV.

Theo đó, khi đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc, thu nhập của ông Phiệt có sự tăng trưởng theo từng năm, lần lượt đạt 941,7 triệu đồng tại năm 2021; 1,5 tỷ đồng tại năm 2022 và 1,52 tỷ đồng tại năm 2023.

Năm 2024, ông Phiệt đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc và đến tháng 9/2024, ông được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. Theo đó, thu nhập của ông trong năm 2024 đạt 1,75 tỷ đồng.

Dữ liệu báo cáo tài chính soát xét gần nhất là nửa đầu năm 2025 cho biết, ông Phiệt nhận thù lao gần 987 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm.

Biểu đồ: Linh Anh.

Nhìn lại gần 1 thập kỷ gắn bó với ACV, bên cạnh kết quả kinh doanh, một trong những dấu ấn lớn nhất của ông Phiệt là vai trò chỉ đạo, điều hành triển khai các dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia. Nổi bật trong số đó là Nhà ga T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự án được kỳ vọng giảm tải cho sân bay lớn nhất cả nước, và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, dự án hạ tầng hàng không lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam, mang vai trò chiến lược trong việc hình thành trung tâm trung chuyển hàng không khu vực.

Đây đều là những dự án trọng điểm quốc gia, có tổng mức đầu tư rất lớn, yêu cầu năng lực quản trị dự án, điều phối nhà thầu và kiểm soát tiến độ ở mức cao.

Tuy nhiên, các báo cáo cũng thể hiện, dưới thời ông Vũ Thế Phiệt giữ các vị trí điều hành chủ chốt, công tác bảo đảm tiến độ thi công tại sân bay Long Thành được ghi nhận chưa thật sự diễn ra thuận lợi.

Chỉ riêng gói thầu nhà ga hành khách, ACV phải tổ chức 2 lần mời thầu mới lựa chọn được nhà thầu, đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện từ 33 tháng lên 39 tháng. Việc này khiến thời điểm khai thác sân bay Long Thành phải lùi sang giữa năm 2026 thay vì hoàn thành trong năm 2025 như kế hoạch ban đầu...

Phát biểu tại Buổi lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay quốc tế Long Thành ngày 19/12/2025 (tức sau 5 năm khởi công), ông Vũ Thế Phiệt thẳng thắn cho rằng, sân bay Long Thành là dự án rất lớn không chỉ về quy mô đầu tư, yêu cầu kỹ thuật cao mà còn là tầm nhìn chiến lược, đóng vai trò động lực phát triển cho kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, dự án đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc chưa có tiền lệ. Đó là công tác giải phóng mặt bằng với khối lượng rất lớn, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục nghìn người dân.

Điều gì đang "chờ đợi" người kế nhiệm ACV?

Sau khi ông Vũ Thế Phiệt bị bắt, ACV hiện vẫn chưa công bố thông tin về người kế nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, doanh nghiệp không có Tổng Giám đốc và vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành được xem là vị trí quản lý cao nhất. Do đó, việc kiện toàn bộ máy quản trị và điều hành đang trở thành bài toán cấp bách nhất đối với "ông trùm" hạ tầng hàng không này.

Trước đó thời điểm ông Phiệt bị bắt, ACV đã ghi nhận sự biến động lãnh đạo thượng tầng. Cụ thể, đầu tháng 2/2026, ACV đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành, thay cho ông Nguyễn Tiến Việt.

Cùng thời điểm, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, được phân công phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, ACV đã chấm dứt nhiệm vụ phụ trách công tác kế toán với bà Phương.

Đến cuối tháng 2/2026, ACV đã thông báo bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên, thành viên Hội đồng quản trị, làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kể từ ngày 25/2/2026, thay thế ông Vũ Thế Phiệt.

ACV hiện là doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không tại Việt Nam, quản lý và khai thác hơn 20 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có nhiều sân bay quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Doanh nghiệp đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng. Ảnh: AI khởi tạo.

Ông Vũ Thế Phiệt bị bắt, đặt những người kế nhiệm vào một "thế trận" đầy thách thức tại các công trình hạ tầng trọng điểm, mà tâm điểm là "siêu dự án" sân bay Long Thành.

Giới phân tích nhận định, ACV đang đứng trước nghịch lý: Một mặt hưởng lợi lớn từ đà phục hồi mãnh liệt của thị trường hàng không, mặt khác lại phải gồng mình giải quyết bài toán về tiến độ, tính minh bạch và kiện toàn bộ máy nhân sự thượng tầng.

Mới đây, vào ngày 13/2/2026, sau buổi kiểm tra công trường, thăm, chúc Tết cán bộ công nhân viên tại sân bay Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Chính phủ nhận thấy đang tồn tại vấn đề rất lớn tại dự án.

Theo đó, tinh thần, quyết tâm, không khí lao động, số lượng cán bộ, công nhân, kỹ sư, thiết bị máy móc trên công trường giảm rất nhiều so với các đợt kiểm tra trước đây và so với tiến độ yêu cầu, đặc biệt tại các gói thầu có tính chất đường găng tiến độ thuộc dự án thành phần 3 do ACV làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, tiến độ một số gói thầu lớn của dự án thành phần 3 có nguy cơ cao về sự chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu theo cam kết của lãnh đạo ACV thời gian vừa qua, như các gói 4.7, 4.8, 5.10 và ảnh hưởng chung đến tiến độ dự án giai đoạn 1.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với các tồn tại hiện hữu như trên, việc hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào vận hành thương mại ngày 30/6/2026 như cam kết của lãnh đạo ACV thời gian qua là thách thức rất lớn.

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 12/2025, ACV đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề xuất giao doanh nghiệp này làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành khi sẵn có nguồn nhân lực, máy móc đang thi công giai đoạn 1.

Đến tháng 2/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quyết định giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành.

Mới nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì họp phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo vào sáng ngày 5/3.

Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm với các địa phương, bộ, ngành. Trong đó, Bộ Tài chính chỉ đạo VEC đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Bến Lức-Long Thành, TPHCM-Long Thành, bảo đảm khai thác đồng bộ cùng cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chỉ đạo ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 như chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 26/01/2026.