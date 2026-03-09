Giá vàng hôm nay 9/3: Quay đầu lao dốc

Giá vàng suy giảm khi nhà đầu tư thường chuyển sự chú ý trở lại các yếu tố kinh tế vĩ mô như giá năng lượng, biến động tiền tệ và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng tăng cao, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát quay trở lại. Giá dầu tăng có thể lan tỏa tới toàn bộ nền kinh tế toàn cầu thông qua chi phí vận chuyển và sản xuất cao hơn. Nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải giữ chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc trung lập, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Theo The Economic Times, một nguyên nhân chính khiến giá vàng không tăng cao là đồng USD đang mạnh lên khi các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư cũng chốt lời sau khoảng thời gian giá vàng tăng trước đó.

Các chuyên gia nhận định, giá vàng có thể còn biến động mạnh trong thời gian tới. Nếu xung đột địa chính trị kéo dài hoặc kinh tế toàn cầu bất ổn, nhu cầu tìm “tài sản trú ẩn” có thể khiến giá vàng tăng trở lại. Ngược lại, nếu đồng USD mạnh, giá vàng có thể chịu áp lực giảm trong ngắn hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay quay đầu đi xuống. (Ảnh: Kitco).

Lúc 6h ngày 8/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 182 triệu đồng/lượng (mua) - 185 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 182 triệu đồng/lượng (mua) và 185 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.113 USD/ounce, giảm 60 so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall vẫn chưa thống nhất về xu hướng ngắn hạn của vàng, trong khi tâm lý lạc quan gần đây của các nhà đầu tư cá nhân đã quay trở lại mức trung bình sau một tuần giao dịch yếu của vàng.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch của Asset Strategies International nhận định giá vàng tăng: “Sau một tuần nhà đầu tư cố gắng đánh giá tác động của cuộc xung đột Iran đối với giá vàng, tôi thấy họ đang dần quay lại thị trường. Họ sẽ sớm nhận ra rằng phần bù rủi ro chiến tranh chỉ là yếu tố ngắn hạn, còn các yếu tố cơ bản mới là động lực dài hạn của giá vàng”.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cùng chung nhận định tăng: “Tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan dù tuần qua khá khó khăn. Mốc hỗ trợ 5.000 USD của vàng giao ngay vẫn giữ rất tốt cho đến nay và tôi nghĩ điều này có thể tạo ra một vùng giá hấp dẫn để mua vào khi bước sang tuần tới”.

Ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com nhận định, sẽ có những đợt bán tháo, giống như chúng ta đã thấy gần đây, thậm chí có thể rất rộng. Nhưng điều đó không thay đổi thực tế rằng thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn. Những đợt giảm thỉnh thoảng xảy ra khi vàng tạm thời hết lực mua ngắn hạn, nhưng cuối cùng nhu cầu mới từ các ngân hàng trung ương toàn cầu và nhà đầu tư dài hạn sẽ xuất hiện.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho biết, thị trường vẫn đang “tiêu hóa” các tác động của cuộc chiến Iran, nhưng các động lực dài hạn đã đưa vàng vượt 5.000 USD sẽ sớm quay trở lại.