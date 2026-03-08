Giá vàng hôm nay 8/3/2026 biến động mạnh trước căng thẳng địa chính trị

Thị trường vàng thế giới ghi nhận những biến động mạnh khi chịu tác động đồng thời từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Thị trường thường phản ứng mạnh trước các cú sốc địa chính trị, nhưng khi tâm lý lo ngại ban đầu giảm bớt, nhà đầu tư thường chuyển sự chú ý trở lại các yếu tố kinh tế vĩ mô như giá năng lượng, biến động tiền tệ và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Đầu tuần, giá vàng giao ngay mở cửa quanh 5.408 USD/ounce, tiếp nối đà tăng mạnh từ giai đoạn trước đó khi thị trường vẫn duy trì tâm lý phòng thủ trước các rủi ro toàn cầu.

Căng thẳng leo thang sau thông tin về các cuộc tấn công quân sự liên quan đến Iran đã khiến thị trường biến động mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 3/3, giá vàng giảm gần 4% xuống khoảng 5.075 USD/ounce, khi một phần dòng tiền trú ẩn tạm thời chuyển sang đồng USD.

Xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng tăng cao, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát quay trở lại. Giá dầu tăng có thể lan tỏa tới toàn bộ nền kinh tế toàn cầu thông qua chi phí vận chuyển và sản xuất cao hơn. Nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải giữ chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc trung lập, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Giá vàng ít biến động. Ảnh: Thạch Thảo

Sau nhịp điều chỉnh mạnh, lực mua bắt đầu quay trở lại thị trường. Đến giữa tuần, giá vàng dần phục hồi và dao động trong vùng 5.141–5.175 USD/ounce, tăng khoảng 1% trong phiên. Nhà đầu tư quay lại với các tài sản phòng thủ trước nguy cơ xung đột lan rộng và rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Dù trải qua những nhịp biến động mạnh trong tuần, mốc 5.000 USD/ounce vẫn đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường, trong khi khu vực 5.300-5.400 USD/ounce tiếp tục là vùng kháng cự ngắn hạn.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.172 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.181 USD/ounce.

Giá vàng trong nước tuần qua ở thế giằng co

Phiên giao dịch ngày 7/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 182-185 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 181,7-184,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm khoảng 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 182-185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 182-185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, giá vàng vẫn duy trì trên các vùng hỗ trợ ở mức cao lịch sử, cho thấy nhu cầu cơ bản đối với kim loại quý vẫn khá vững chắc. Các yếu tố mang tính cấu trúc đang hạn chế khả năng lãi suất có thể tăng quá cao. Trong bối cảnh nợ công toàn cầu ngày càng gia tăng, chi phí vay vốn cao kéo dài sẽ tạo áp lực lớn lên tài chính của các chính phủ. Khi đó, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải giảm lãi suất hoặc can thiệp vào thị trường trái phiếu để ổn định kinh tế.

Một số chuyên gia cho rằng căng thẳng quân sự gần đây có thể vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát và thị trường có thể ổn định trở lại khi tình hình lắng dịu. Nếu xung đột kéo dài, nguy cơ bất ổn tài chính có thể quay trở lại. Trong kịch bản đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục tìm đến vàng như một công cụ phòng vệ trước rủi ro kinh tế và địa chính trị.

Ở góc nhìn dài hạn, triển vọng của vàng gắn liền với những thay đổi sâu rộng trong cấu trúc kinh tế toàn cầu. Xu hướng phi toàn cầu hóa, phân mảnh địa chính trị và việc sử dụng chính sách kinh tế như công cụ chiến lược đang khiến nhiều quốc gia xem xét lại chiến lược dự trữ ngoại hối và liên minh tài chính.

Mặc dù tốc độ mua vào có phần chậm lại, các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục gia tăng dự trữ vàng nhằm đa dạng hóa tài sản và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Trong một hệ thống tài chính ngày càng đa cực, vàng vẫn là một trong số ít tài sản có tính thanh khoản toàn cầu cao và không gắn với rủi ro chính trị hoặc đối tác.

Dù giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng nhu cầu đối với kim loại quý này khó có thể suy giảm trong thời gian tới, khi các yếu tố bất ổn kinh tế và địa chính trị vẫn đang hiện hữu.