Tỷ giá USD/VND hôm nay 4/3: Xung đột tại Iran đẩy USD lên mức cao nhất 9 tháng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 4/3 trên thế giới tăng mạnh

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng lên mức cao nhất 9 tháng, hiện đứng 99,28 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đồng USD ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, vươn lên các đỉnh cao nhất trong nhiều tháng so với đồng EUR, bảng Anh và yên Nhật, khi căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lạm phát toàn cầu kéo dài, đồng thời kích hoạt làn sóng tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn trên diện rộng.

Tuy nhiên, khi thị trường chứng khoán Mỹ thu hẹp đà giảm trong phiên chiều, đồng bạc xanh cũng điều chỉnh giảm bớt mức tăng trước đó.

Đà tăng mạnh của giá dầu thô đã buộc giới giao dịch phải đánh giá lại khả năng và thời điểm cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn. Chi phí năng lượng cao hơn đe dọa đẩy giá tiêu dùng đi lên, đặc biệt đối với những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu mỏ, khiến các nhà hoạch định chính sách thận trọng hơn trong việc nới lỏng điều kiện tài chính quá sớm.

Bước sang ngày thứ tư của cuộc xung đột, lực lượng Israel và Mỹ đã không kích nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào khu vực vùng Vịnh khi chiến sự lan sang Lebanon.

“Thị trường lúc này đang đặc biệt nhấn mạnh việc cuộc chiến tác động bất cân xứng như thế nào tới châu Âu và các quốc gia nhập khẩu dầu khác”, ông Kevin Gordon, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Chiến lược vĩ mô tại Charles Schwab ở New York, nhận định. “Đồng USD vẫn là tài sản trú ẩn, ngay cả khi thị trường trái phiếu không thực sự được hưởng lợi”.

Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh biến động thị trường gần đây và những thay đổi trong cục diện địa chính trị đã làm dấy lên tranh luận về mức độ bền vững của vai trò “trú ẩn an toàn” của đồng USD trong dài hạn.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng USD tăng vọt so với đồng EUR, khiến đồng tiền chung châu Âu giảm 0,6%, xuống còn 1,1616 USD. Trước đó trong phiên, đồng EUR đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11-2025.

So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,2% lên 157,61 yên, sau khi trước đó leo lên mức cao nhất kể từ ngày 23/1, thời điểm Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York được cho là đã tiến hành kiểm tra lãi suất đối với cặp tỷ giá USD/JPY.

Châu Âu và Nhật Bản được đánh giá là chịu tác động lớn hơn từ chi phí năng lượng gia tăng so với Mỹ, quốc gia hiện là nước xuất khẩu ròng năng lượng.

Đồng bảng Anh giảm 0,3% trong ngày so với đồng USD, xuống còn 1,3361 USD, sau khi trước đó chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12. Đồng tiền này vốn đã suy yếu do những khó khăn kinh tế và chính trị trong nước.

Những lo ngại rằng lạm phát cao hơn sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo cũng góp phần hỗ trợ đồng USD, bởi việc hạ lãi suất thường gây áp lực giảm lên một đồng tiền.

Đồng USD cũng tăng so với đồng franc Thụy Sĩ, lên 0,7812 franc, tương đương mức tăng 0,2%. Trước đó trong phiên, đồng bạc xanh đã leo lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 so với đồng tiền này.

Trong khi đó, đồng franc Thụy Sĩ tăng giá so với đồng EUR, khi đồng tiền chung châu Âu giảm 0,4% xuống còn 0,9076 franc.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 4/3 trong nước tiếp tục chịu áp lực tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.052 VND/USD, tăng 8 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.799 - 26.306 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.844 - 26.248 VND/USD, tăng 7 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 4/3. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.974 - 26.304 VND/USD, tăng 6 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.010 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.304 VND/USD, tăng 41 đồng chiều mua và 15 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.977 - 26.304 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 25.990 - 26.304 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và 15 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.725 - 26.865 đồng/USD, tăng 150 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, nhận định giá USD tăng khi lực mua phòng thủ quay trở lại, trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi sát các thông tin xung đột quân sự tại Trung Đông.

Những biến động về giá dầu có thể tác động đến chính sách tiền tệ và rủi ro lạm phát. Chỉ số USD-Index tăng cao phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất định về triển vọng kinh tế toàn cầu. Đà tăng của đồng bạc xanh hiện chủ yếu mang tính ngắn hạn, xuất phát từ nhu cầu trú ẩn khi khẩu vị rủi ro suy giảm.

Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của USD vẫn được đánh giá là nghiêng về giảm, trừ khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu cứng rắn hơn về lạm phát hoặc tỏ ra do dự trong kế hoạch cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Một chỉ báo quan trọng về rủi ro lạm phát lan truyền tại Mỹ là giá xăng tại nước này. Đây là thước đo then chốt được các nhà đầu tư, và cả Nhà Trắng theo dõi rất sát sao. Chỉ báo này sẽ đặc biệt nhạy cảm trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, đặc biệt nếu giá xăng tăng vượt mức 4 USD/gallon và tiến trở lại vùng 5 USD/gallon.

Trong khi đó, xung đột tại khu vực Trung Đông hiện nay đang khiến giá dầu trên thế giới tăng mạnh. Dự báo ngắn hạn, USD có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng tiền phòng thủ. Tuy nhiên, xu hướng trung và dài hạn vẫn phụ thuộc chủ yếu vào quỹ đạo lạm phát và thông điệp chính sách từ Fed trong những tháng tới.