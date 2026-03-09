Kỷ lục chưa bị phá: Ngày giá xăng tại Việt Nam chạm đỉnh cao nhất lịch sử là bao nhiêu?

Giá xăng dầu cao nhất lịch sử Việt Nam khi nào, bao nhiêu tiền một lít?

Theo Công văn số 3460/BCT-TTTN ngày 21/6/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đã công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Việc điều hành được thực hiện trong bối cảnh giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới biến động mạnh, đồng thời tuân thủ cơ chế giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính thống nhất phương án điều hành giá, bao gồm việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu cao nhất lịch sử Việt Nam. Ảnh AI

Cụ thể, tại kỳ điều hành này, mức trích lập Quỹ Bình ổn được áp dụng với xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen và dầu hỏa là 0 đồng/lít, trong khi dầu madút được trích lập 300 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Quỹ Bình ổn được chi sử dụng với dầu điêzen và dầu hỏa ở mức 400 đồng/lít, còn xăng E5RON92, xăng RON95 và dầu madút không chi sử dụng quỹ.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ tối đa của các mặt hàng xăng dầu trên thị trường được điều chỉnh như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 31.302 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 32.873 đồng/lít;

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 30.019 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 28.785 đồng/lít;

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 20.735 đồng/kg.

Các mức giá này chính thức được áp dụng từ 15 giờ ngày 21/6/2022.

Đáng chú ý, theo dữ liệu điều hành giá xăng dầu đến nay, kỳ điều hành ngày 21/6/2022 cũng là thời điểm ghi nhận mức giá xăng dầu cao nhất trong lịch sử tại Việt Nam. Cụ thể, xăng E5RON92 đạt 31.302 đồng/lít và xăng RON95-III lên tới 32.873 đồng/lít. Đây là mức giá đã được tính toán sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Trong khi đó, giá xăng dầu hôm nay ngày 9/3, dầu thô vượt mốc 100 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay ngày 9/3, dầu thô vượt mốc 100 USD/thùng. Ảnh AI

Theo dữ liệu cập nhật lúc 10 giờ 33 phút sáng 9/3 (giờ Việt Nam) trên bảng giá của Trading Economics, thị trường dầu thô thế giới ghi nhận đà tăng mạnh, vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Cụ thể, dầu WTI giao ngay được giao dịch ở mức 114,02 USD/thùng, tăng 23 USD/thùng so với phiên trước, tương đương mức tăng khoảng 25,41%.

Trong khi đó, dầu Brent ngọt nhẹ cũng tăng mạnh lên gần 114,1 USD/thùng, cao hơn 21,88 USD/thùng, tương ứng mức tăng khoảng 23,33% so với phiên liền kề. Diễn biến này cho thấy thị trường năng lượng toàn cầu đang chứng kiến đợt tăng giá mạnh của dầu thô.

Giá xăng dầu tăng mạnh do đâu?

Từ ngày 7/3 đến 9/3, giá dầu thô trên thị trường thế giới ghi nhận đà tăng rất mạnh, nhanh chóng vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Cụ thể, ngày 7/3, giá dầu Brent dao động quanh mức 92,7 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở khoảng 90,9 USD/thùng. Sang ngày 8/3, thị trường tiếp tục duy trì ở vùng giá cao khi Brent và WTI lần lượt ở khoảng 92–93 USD/thùng và 90–91 USD/thùng.

Tuy nhiên, đến sáng 9/3, giá dầu đã tăng vọt, với WTI giao ngay lên tới khoảng 106,58 USD/thùng, còn Brent đạt gần 107,3 USD/thùng, đánh dấu việc vượt mốc 100 USD/thùng sau nhiều tháng.

Như vậy, chỉ trong vòng hai ngày, giá dầu thế giới đã tăng khoảng 15–17 USD/thùng, tương đương mức tăng gần 17–20%, phản ánh những biến động mạnh trên thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung và các căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Chỉ trong vòng hai ngày, giá dầu thế giới đã tăng khoảng 15–17 USD/thùng. Ảnh AI

Tại Việt Nam, từ ngày 5/3 đến 9/3, giá xăng dầu trong nước ghi nhận xu hướng tăng mạnh sau kỳ điều hành ngày 5/3 và sau đó giữ ổn định trong những ngày tiếp theo.

Cụ thể, từ 15 giờ ngày 5/3, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã điều chỉnh tăng mạnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng E5RON92 tăng lên mức tối đa 21.449 đồng/lít, trong khi xăng RON95-III lên khoảng 22.340 đồng/lít, tăng lần lượt khoảng 1.926 đồng/lít và 2.189 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó. Các mặt hàng dầu cũng tăng đáng kể, trong đó dầu diesel 0.05S lên khoảng 23.037 đồng/lít.

Từ ngày 6/3 đến 9/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước không có thêm kỳ điều chỉnh mới, do cơ chế điều hành theo chu kỳ của Liên Bộ. Vì vậy, thị trường trong nước tiếp tục duy trì mức giá đã được thiết lập từ ngày 5/3, trong khi giá dầu thô thế giới lại biến động mạnh và có thời điểm vượt mốc 100 USD/thùng.

Nguyên nhân khiến giá xăng dầu thế giới tăng mạnh trước hết bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang được xem là nguyên nhân lớn nhất. Khu vực này chiếm tỷ trọng đáng kể trong nguồn cung dầu toàn cầu và là nơi có các tuyến vận chuyển dầu quan trọng như eo biển Hormuz. Bất kỳ nguy cơ gián đoạn vận chuyển nào tại khu vực này cũng khiến thị trường lo ngại thiếu hụt nguồn cung, từ đó đẩy giá dầu thô tăng mạnh.

Bên cạnh đó, nguồn cung dầu trên thị trường quốc tế đang bị thắt chặt. Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) tiếp tục duy trì chính sách cắt giảm sản lượng nhằm ổn định thị trường. Việc sản lượng khai thác không tăng tương ứng với nhu cầu đã góp phần khiến giá dầu đi lên.

Một yếu tố khác là nhu cầu năng lượng toàn cầu phục hồi, đặc biệt từ các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. Khi hoạt động sản xuất và vận tải gia tăng, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu cũng tăng theo, tạo áp lực tăng giá.

Ngoài ra, tâm lý đầu cơ và tích trữ dầu trên thị trường tài chính cũng khiến giá biến động mạnh. Khi các nhà đầu tư dự đoán nguồn cung có thể bị gián đoạn, họ thường tăng mua hợp đồng dầu thô, khiến giá tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Tổng hợp các yếu tố trên đã khiến giá dầu thế giới tăng vọt và vượt mốc 100 USD/thùng, kéo theo áp lực tăng giá xăng dầu tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.