Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/3: Thị trường chợ đen áp sát 26.900 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/3 trên thế giới giữ đà tăng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động trong biên độ hẹp trong phiên và gần như không đổi so với phiên trước đó.

Đồng USD duy trì đà tăng sau khi dữ liệu cho thấy sự sụt giảm bất ngờ về số lượng việc làm mới được tạo ra tại nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng trước, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Cụ thể, dữ liệu cho thấy, nền kinh tế Mỹ đã giảm 92.000 việc làm trong tháng trước, sau khi giảm là 126.000 việc làm được tạo ra trong tháng 1/2026, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%.

Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát trước đó đã dự báo số lượng việc làm sẽ tăng thêm 59.000 việc làm sau khi tăng 130.000 việc làm được báo cáo trước đó trong tháng 1/2026.

"Việc số liệu việc làm phi nông nghiệp không đạt kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho những người theo chủ nghĩa ôn hòa tại Fed bàn luận," David Rees, người đứng đầu bộ phận kinh tế toàn cầu tại Schroders ở London cho biết.

Theo đó, sau khi công bố báo cáo việc làm, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ dự đoán Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất sớm hơn vào tháng 9. Động thái này diễn ra bất chấp dự báo chỉ giảm lãi suất khoảng 40 điểm cơ bản trong năm 2026, tức là chưa đến hai lần cắt giảm, với mỗi lần 25 điểm cơ bản.

Ở diễn biến khác, chiến sự Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đã tác động lớn lên giá dầu. Những hy vọng ban đầu về việc giảm leo thang căng thẳng đã nhường chỗ cho sự bất ổn mới, khi Iran cảnh báo rằng Washington sẽ "vô cùng hối tiếc" về vụ đánh chìm tàu ​​chiến của Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tham gia vào việc lựa chọn người đứng đầu nhà nước tiếp theo của Iran sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel giết chết Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei trong những phút đầu của cuộc chiến.

Căng thẳng tại vùng Vịnh khiến giá dầu tăng cao đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát, đặc biệt là đối với các quốc gia nhập khẩu năng lượng như Anh, và đã dẫn đến sự thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất.

"Nếu xung đột ở Trung Đông tiếp diễn với cường độ hiện tại, điều đó có thể dẫn đến lạm phát cao kéo dài, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và khả năng Fed cắt giảm lãi suất giảm đi đáng kể", nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG viết trong một bản ghi chú.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/3 trong nước

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.057 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.804 - 26.311 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.855 - 26.259 VND/USD, tăng 2 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 6/3. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.999 - 26.309 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.029 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.309 VND/USD, đi ngang ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.972 - 26.309 VND/USD, tăng 12 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.050 - 26.309 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.747 - 26.867 đồng/USD, giảm 2 đồng chiều mua và 22 đồng chiều bán so với sáng qua.