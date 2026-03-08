Tỷ giá USD/VND hôm nay 8/3: Đồng loạt tăng mạnh do xung đột Trung Đông

Tỷ giá USD/VND hôm nay 8/3 trên thế giới biến động mạnh do xung đột Trung Đông

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động mạnh trong tuần qua. Chốt tuần tăng 1,32% lên 98,85 điểm.

Trong tuần qua, đồng USD ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt trên thị trường quốc tế khi tâm lý trú ẩn an toàn gia tăng trước những biến động địa chính trị và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, khiến nhà đầu tư toàn cầu chuyển hướng sang các tài sản an toàn.

Trong bối cảnh đó, đồng USD tiếp tục khẳng định vai trò là nơi trú ẩn quen thuộc của dòng vốn quốc tế. Chỉ số DXY tăng mạnh trong những phiên đầu tuần và có thời điểm lên mức cao nhất trong hơn ba tháng, phản ánh nhu cầu nắm giữ đồng USD gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Sự leo thang của căng thẳng địa chính trị đã khiến giá năng lượng tăng mạnh, kéo theo lo ngại lạm phát toàn cầu có thể quay trở lại. Điều này gây áp lực lên nhiều đồng tiền chủ chốt như EUR và yên Nhật, đặc biệt đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng. Trong bối cảnh đó, dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản định giá bằng USD, góp phần củng cố đà tăng của đồng bạc xanh.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đóng vai trò quan trọng. Giá dầu tăng làm dấy lên khả năng lạm phát duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến, từ đó khiến giới đầu tư điều chỉnh lại dự báo về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất. Khi triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, sức hấp dẫn của đồng USD đối với nhà đầu tư toàn cầu cũng được củng cố.

Ngoài ra, một số dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần cũng góp phần hỗ trợ đồng bạc xanh. Thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy sự ổn định tương đối khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vẫn ở mức thấp, cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Theo các nhà phân tích, nền tảng kinh tế vững chắc của Mỹ giúp đồng USD duy trì vị thế mạnh trên thị trường ngoại hối, đặc biệt trong giai đoạn bất ổn gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Tuy vậy, diễn biến của đồng USD trong tuần không hoàn toàn một chiều. Sau khi tăng mạnh đầu tuần, đồng bạc xanh cũng có một số phiên điều chỉnh khi thị trường tạm thời lạc quan hơn về khả năng căng thẳng địa chính trị được kiểm soát. Hoạt động chốt lời sau đợt tăng mạnh trước đó cũng khiến đồng USD giảm nhẹ so với một số đồng tiền chủ chốt trong những phiên cuối tuần. Dù vậy, xu hướng chung vẫn là tăng giá khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư vẫn ở mức cao.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 8/3 trong nước

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.057 VND/USD, tăng 13 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.804 - 26.311 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.855 - 26.259 VND/USD.

Biểu đồ: Linh Anh.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.999 - 26.309 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.029 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.309 VND/USD, đi ngang ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.972 - 26.309 VND/USD, đi ngang chiều mua và bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.050 - 26.309 VND/USD, đi ngang cả hai chiều so với sáng qua.

Biểu đồ: Linh Anh.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.688 - 26.828 đồng/USD, giảm 59 đồng chiều mua và 39 đồng chiều bán so với sáng qua. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá mua vào và bán ra tại thị trường tự do tăng lần lượt 125 và 113 đồng.

Trả lời tại họp báo Chính phủ chiều 4/3 về vấn đề lãi suất, tỷ giá và kiểm soát tỷ giá trong bối cảnh tình hình Trung Đông bất ổn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết diễn biến linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Cuối tháng 2/2026, tỷ giá bình quân thị trường liên ngân hàng quanh 26.044 VND/USD, giảm 0,94% so với cuối năm 2025) và nguồn cung ngoại tệ dồi dào.

“Do tình hình Trung Đông căng thẳng nên mấy ngày gần đây tỷ giá có xu hướng nhích tăng so với cuối năm 2025. Tính đến trưa nay 4/3, tỷ giá liên ngân hàng là 26.220 VND/USD”, ông Hà nói.

Theo ông này, bối cảnh quốc tế đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, chịu tác động trực tiếp, đồng thời vừa phải duy trì tăng trưởng kinh tế cao vừa cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Lãnh đạo NHNN phân tích: Diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu tăng cao (có thời điểm ở mức 8-13%), tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia.

Các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới trở nên thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất, có Ngân hàng Trung ương đã phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất sớm trong tháng 3 để kiểm soát lạm phát, tạo sức ép lên tỷ giá và thị trường tiền tệ trong nước.

Do đó, trong thời gian tới, NHNN sẽ theo sát tình hình để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.