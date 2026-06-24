Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/6: Thị trường chợ đen bật tăng gần 60 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/6 trên thế giới neo cao

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) neo mức cao, hiện dừng ở 101,4 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đồng USD tiếp đà tăng trong phiên vừa qua khi các thị trường điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo các cổ phiếu vốn hóa lớn cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh như một tài sản an toàn.

Tại cuộc họp chính sách tuần trước của Fed – kỳ họp đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh – đã phát đi những tín hiệu "diều hâu" mạnh mẽ ngoài dự kiến của giới đầu tư. Bất chấp việc áp lực lạm phát đã phần nào hạ nhiệt nhờ giá dầu giảm, thị trường vẫn đẩy cao kỳ vọng rằng cơ quan này sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ và nâng lãi suất trong năm nay.

Sự thay đổi trong tâm lý thị trường được thể hiện rõ nét qua công cụ CME FedWatch. Cụ thể, xác suất Fed tăng lãi suất thêm ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 7 đã nhảy vọt lên mức 36,3%, thay vì tỷ lệ khiêm tốn 8,5% của tuần trước. Tương tự, khả năng tăng lãi suất vào kỳ họp tháng 9 cũng ghi nhận mức tăng đột biến từ 29,1% lên 69,1% chỉ sau một tuần.

Theo ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch và sản phẩm cấu trúc tại Moneycorp (Stamford, Connecticut), chính kỳ vọng về một chính sách tiền tệ cứng rắn đã trở thành bệ phóng cho đà bứt phá hiện tại của đồng USD. Ông nhấn mạnh rằng, dữ liệu từ thị trường hợp đồng tương lai cho thấy xác suất Fed nâng lãi suất đang neo ở vùng đỉnh lịch sử trong một thời gian dài trở lại đây.

Chuyên gia này nhận định, lãi suất vẫn luôn là dòng chảy huyết mạch chi phối toàn bộ cục diện. Việc giới đầu tư dự báo Fed sẽ hành động quyết liệt hơn hẳn trong ngắn hạn đang buộc toàn bộ thị trường tài chính phải tái định hình. Từ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán, áp lực điều chỉnh lên giá vàng cho đến đà tăng của đồng bạc xanh, tất cả đều là phản ứng trực tiếp trước bước chuyển dịch kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/6 trong nước tiếp đà tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.192 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.935 - 26.450 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.980 - 26.398 VND/USD, tăng 6 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 24/6. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.101 - 26.451 VND/USD, tăng 3 đồng cả hai chiều so với chốt phiên tuần trước.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.131 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.451 VND/USD, tăng 3 đồng cả hai chiều so với chốt phiên tuần trước.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.056 - 26.451 VND/USD, tăng 5 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.451 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.549 - 26.649 đồng/USD, tăng 58 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.