Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/6: Thị trường chợ đen nhảy vọt 190 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/6 trên thế giới dao động trong biên độ hẹp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động trong biên độ hẹp trong phiên vừa qua, hiện ở mức 100,76 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: tradingview.

Tính chung trong tuần này, đồng USD đã bứt phá mạnh mẽ khi tăng khoảng 1% so với rổ các đồng tiền chủ chốt, chạm mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua. Đà tăng trưởng này được thúc đẩy phần lớn bởi kết quả cuộc họp ngày 17/6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo các dự báo kinh tế mới nhất, có tới 9/19 nhà hoạch định chính sách của Fed đồng thuận rằng cơ quan này sẽ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước khi năm nay khép lại.

Ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng ING, nhận định rằng đồng USD sẽ tiếp tục nhận được lực đỡ vững chắc trong ngắn hạn nhờ tâm lý lạc quan hậu cuộc họp Fed. Thị trường nhiều khả năng sẽ bắt đầu phản ánh kỳ vọng về hai đợt tăng lãi suất từ nay đến tháng 12, nếu các chỉ số kinh tế sắp công bố của Mỹ tiếp tục duy trì trạng thái tích cực.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia này cũng lưu ý rằng kỳ nghỉ lễ tại Mỹ đang làm giảm tính thanh khoản của thị trường. Đây vốn là điều kiện lý tưởng mà giới chức Nhật Bản thường tận dụng trong quá khứ để tiến hành các chiến dịch can thiệp tỷ giá.

Ông Pesole cảnh báo cặp tỷ giá USD/JPY hiện đã tiến sâu vào "vùng nguy hiểm". Nếu Tokyo tiếp tục giữ thái độ im lặng, các nhà đầu cơ hoàn toàn có thể đẩy tỷ giá lên mức 162-163 yên/USD, đặc biệt là khi các yếu tố vĩ mô vẫn đang ủng hộ tuyệt đối cho đồng bạc xanh.

Một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến đồng yên liên tục chịu áp lực bán tháo là do chênh lệch lãi suất. Mặt bằng lãi suất tại Nhật Bản hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều nền kinh tế lớn khác, ngay cả khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vừa có động thái nâng lãi suất lên mức cao nhất trong vòng 31 năm qua vào đầu tuần này. Bên cạnh đó, tâm lý e ngại của giới đầu tư đối với các kế hoạch chi tiêu ngân sách của Thủ tướng Sanae Takaichi cũng làm xói mòn niềm tin thị trường, đồng thời thổi bùng các đồn đoán về việc chính phủ nước này sẽ buộc phải tiếp tục can thiệp để bảo vệ đồng nội tệ.

Ở chiều ngược lại, đồng USD đang được hưởng lợi lớn từ dòng vốn tìm kiếm tài sản ẩn náu an toàn. Sức hấp dẫn của đồng bạc xanh ngày càng gia tăng khi triển vọng tiến tới một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran trở nên mịt mờ và kém chắc chắn hơn bao giờ hết.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/6 trong nước

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.181 VND/USD, đi ngang so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.923 - 26.438 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.972 - 26.390 VND/USD, tăng 7 đồng chiều mua và 9 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 20/6. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.090 - 26.440 VND/USD, không biến động cả hai chiều so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.120 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.440 VND/USD, cũng không biến động cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.049 - 26.440 VND/USD, giảm 7 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.130 - 26.440 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và không thay đổi chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.500 - 26.600 đồng/USD, tăng 190 đồng cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.