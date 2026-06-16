Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/6: DXY rơi thẳng đứng, thị trường chợ đen nhích nhẹ

Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/6 trên thế giới rơi thẳng đứng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu về ngưỡng 99,4 điểm.

Đồng USD chạm mức thấp nhất trong 10 ngày so với đồng EUR và bảng Anh, sau khi một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu cùng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Căng thẳng địa chính trị tại khu vực Vùng Vịnh đã đón nhận tín hiệu hạ nhiệt tích cực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ và Iran đã ký kết một bản ghi nhớ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Bước đi này mở ra triển vọng giảm bớt rủi ro địa chính trị, từ đó làm suy giảm nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt là đồng USD.

Nhận định về sự kiện này, ông Marc Chandler – Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex – cho biết các thông tin đồng thuận từ cả hai phía đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của giới đầu tư rằng thỏa thuận sẽ thực sự được thực thi, bởi "thị trường rất muốn tin điều này sẽ trở thành hiện thực".

Theo các tuyên bố chính thức, thỏa thuận không chỉ cho phép khôi phục hoạt động tại tuyến hàng hải chiến lược đang bị phong tỏa, mà còn thiết lập một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Khoảng thời gian này được dành để hai bên tiến hành đàm phán sâu hơn về các vấn đề cốt lõi còn tranh cãi, bao gồm cả tương lai chương trình hạt nhân của Iran.

Dù một lễ ký kết chính thức đã được lên lịch diễn ra tại Geneva vào thứ Sáu tới, giới đầu tư toàn cầu hiện vẫn giữ tâm lý vô cùng thận trọng để chờ đợi các chi tiết cụ thể cũng như kết quả ký kết cuối cùng. Sự dè dặt này là hoàn toàn có cơ sở, bởi như ông Chandler lưu ý, mức độ hoài nghi và thiếu lòng tin giữa các bên hiện vẫn còn rất lớn, vì vậy sẽ là quá lạc quan nếu kỳ vọng tiến trình này diễn ra một cách hoàn toàn suôn sẻ.

Đáng chú ý, trong tuần này, hàng loạt ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ công bố các quyết định chính sách lãi suất. Giới đầu tư đang theo dõi liệu thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có giúp giảm bớt áp lực lạm phát và tác động đến định hướng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn hay không.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5% - 3,75% tại cuộc họp diễn ra ngày mai (17/6). Tuy nhiên, cơ quan này có thể từ bỏ xu hướng thiên về nới lỏng chính sách tiền tệ. Thị trường cũng đặc biệt quan tâm đến phát biểu của tân Chủ tịch Fed, Kevin Warsh, trong cuộc họp báo sau khi thông cáo chính sách được công bố, nhằm đánh giá mức độ cứng rắn của Fed đối với lạm phát.

Hiện, thị trường định giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 56%, trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ tiếp tục cải thiện và lạm phát vẫn duy trì trên mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 16/6 trong nước nhích tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.165 VND/USD, đi ngang so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.907 - 26.422 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.957 - 26.373 VND/USD, tăng 9 đồng chiều mua và 11 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 16/6. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.073 - 26.423 VND/USD, giảm 19 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.103 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.423 VND/USD, giảm 29 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.021 - 26.423 VND/USD, giảm 38 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.100 - 26.423 VND/USD, giảm 40 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.310 - 26.410 đồng/USD, tăng 26 đồng chiều mua và 6 đồng chiều bán so với sáng qua.