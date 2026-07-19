Giá vàng hôm nay 19/7/2026 đà giảm chưa dừng, vàng nhẫn SJC mất 3,6 triệu/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay 19/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 18/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong đó, vàng nhẫn SJC giảm mạnh hơn, mất 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới hôm nay 19/7/2026

Giá vàng thế giới tuần qua ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, nhưng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce. Dù CPI hạ nhiệt, dữ liệu bán lẻ mạnh hơn dự kiến khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đà giảm của vàng vẫn kéo dài do căng thẳng quân sự tại Trung Đông đẩy giá dầu trở lại trên 80 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại lạm phát.

Áp lực bán gia tăng vào cuối tuần sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ vượt kỳ vọng, củng cố quan điểm Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Cùng lúc, căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang khiến giá dầu tăng mạnh.

Giá vàng giao ngay có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong tuần là 3.959 USD/ounce, trước khi phục hồi nhẹ nhờ lực mua bắt đáy.

Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.017 USD/ounce, giảm 2,5% so với tuần trước. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.023 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Phạm Hải

Ông Paul Wong, đối tác điều hành kiêm chiến lược gia thị trường tại Sprott Inc., nhận định giá vàng hiện ở trạng thái bán quá mức. Xác suất tạo đáy đang tăng lên. Thị trường vẫn cần một chất xúc tác đủ mạnh để khởi động xu hướng tăng mới.

Theo ông Wong, xét về yếu tố kỹ thuật, giá vàng hiện giảm sâu hơn mức thường thấy khi lùi về khoảng 90% đường trung bình động 200 ngày (MA 200). Điều này không có nghĩa thị trường đã chắc chắn tạo đáy.

Các quỹ giao dịch theo xu hướng (CTA) đã giảm vị thế xuống mức trung lập. Số liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy lượng vị thế mua ròng đã trở về vùng thấp tương đương năm 2018. Đối với các quỹ ETF, lượng bán ra tại châu Âu và Bắc Mỹ không quá lớn và đã được bù đắp bởi dòng vốn mạnh vào các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc.

Về yếu tố mùa vụ, ông Wong cho rằng thị trường đang trong giai đoạn suy yếu của mùa hè. Theo dữ liệu lịch sử, giá vàng thường tạo đáy vào đầu tháng 8, dù một số năm có thể muộn hơn.

Dự báo giá vàng

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng nhiều khả năng sẽ biến động trong biên độ hẹp. Vàng khó bứt phá nếu Fed chưa phát tín hiệu rõ ràng về việc dừng tăng lãi suất, dù lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương đang củng cố vùng hỗ trợ hiện tại.

Ở chiều tích cực, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, nhận định mốc 4.000 USD/ounce đã nhiều lần chứng tỏ là vùng hỗ trợ vững chắc. Lực mua thường xuyên xuất hiện khi giá lùi về ngưỡng này, tạo cơ sở để vàng phục hồi, dù chưa đủ động lực cho một xu hướng tăng mạnh.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, giữ quan điểm bi quan khi cho rằng đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ có thể lan rộng, kéo theo làn sóng bán tháo trên nhiều loại tài sản, bao gồm cả vàng.

Bà Thu Lan Nguyen, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối và hàng hóa tại Commerzbank, cho rằng dư địa tăng của vàng trong ngắn hạn vẫn hạn chế. Căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ giá năng lượng tăng mạnh sẽ tiếp tục duy trì kỳ vọng Fed giữ chính sách tiền tệ thắt chặt, gây sức ép lên giá vàng.