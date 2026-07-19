Hé lộ mức tiền thưởng của mỗi cầu thủ Tây Ban Nha nếu vô địch World Cup 2026

Cầu thủ Tây Ban Nha nhận khoản tiền thưởng khổng lồ nếu vô địch World Cup 2026

Việc lọt vào trận chung kết World Cup 2026 không chỉ giúp ĐT Tây Ban Nha đứng trước cơ hội chinh phục chiếc cúp vàng thế giới lần thứ hai trong lịch sử, mà còn mang đến khoản tiền thưởng kỷ lục dành cho các cầu thủ.

Theo thỏa thuận giữa đội tuyển và LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF), mỗi thành viên của "La Roja" đã chắc chắn nhận được khoản thưởng rất lớn và con số này sẽ còn tăng mạnh nếu họ đánh bại Argentina trong trận chung kết.

Tây Ban Nha quyết tâm đánh bại Argentina ở trận chung kết. Ảnh: AP.

Sau 16 năm kể từ chức vô địch lịch sử tại Nam Phi năm 2010, Tây Ban Nha một lần nữa góp mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup. Thầy trò HLV Luis de la Fuente đang hướng tới mục tiêu tái hiện chiến tích từng được tạo nên tại Johannesburg, đồng thời mang về ngôi sao thứ hai trên ngực áo.

Bên cạnh vinh quang thể thao, các tuyển thủ Tây Ban Nha còn có động lực lớn về mặt tài chính. Theo cơ chế phân bổ tiền thưởng của FIFA, khoản tiền không được chi trả sau từng vòng đấu mà sẽ được thanh toán một lần sau khi giải đấu kết thúc, căn cứ vào thành tích cuối cùng của mỗi đội tuyển.

Với việc đã giành quyền vào chung kết, RFEF được đảm bảo nhận tối thiểu khoảng 33 triệu USD (tương đương gần 29 triệu euro) từ FIFA. Đây là khoản tiền thưởng dành cho đội á quân trong trường hợp Tây Ban Nha thất bại trước Argentina.

Theo thỏa thuận giữa ban lãnh đạo RFEF và các đội trưởng đội tuyển, 40% số tiền thưởng FIFA dành cho vị trí á quân sẽ được chia cho các cầu thủ. Như vậy, khoảng 11,6 triệu euro sẽ được phân bổ cho toàn bộ đội hình gồm 26 tuyển thủ.

Nếu chia đều, mỗi cầu thủ Tây Ban Nha sẽ nhận khoảng 446.000 euro trước thuế (tương đương 13,412 tỷ đồng). Đây là khoản thưởng mà các tuyển thủ chắc chắn được nhận nhờ thành tích lọt vào trận chung kết World Cup 2026, bất kể kết quả cuối cùng ra sao.

Tuy nhiên, con số này sẽ tăng đáng kể nếu "La Roja" đánh bại Argentina để lên ngôi vô địch thế giới. Theo quy định của FIFA, đội vô địch World Cup 2026 sẽ nhận khoản thưởng lên tới 50 triệu USD (tương đương 44 triệu euro), mức thưởng cao hơn đáng kể so với các kỳ World Cup trước.

Trong trường hợp đăng quang, RFEF và đại diện các cầu thủ đã thống nhất nâng tỷ lệ chia thưởng lên 45% thay vì 40% như khi giành ngôi á quân. Điều đó đồng nghĩa khoảng 19,8 triệu euro sẽ được chia cho 26 tuyển thủ.

Nếu tính theo phương án này, mỗi cầu thủ Tây Ban Nha sẽ nhận khoảng 756.000 euro trước thuế (tương đương 22,734 tỷ đồng). Đây sẽ là mức thưởng cá nhân cao nhất trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha tại các kỳ World Cup, phản ánh việc FIFA đã tăng đáng kể quỹ thưởng cho giải đấu năm 2026.

Việc FIFA nâng tổng quỹ thưởng của World Cup 2026 cũng giúp các liên đoàn thành viên được hưởng lợi nhiều hơn. So với các kỳ World Cup trước, quỹ thưởng năm nay đã tăng khoảng 50%, tạo ra nguồn tài chính lớn cho các đội tuyển có thành tích cao.

Không chỉ các cầu thủ được hưởng lợi, RFEF cũng sẽ giữ lại phần lớn khoản tiền FIFA trao thưởng để phục vụ công tác phát triển bóng đá. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng cho nhiều hoạt động như bù đắp chi phí tổ chức, đi lại, hậu cần trong suốt chiến dịch World Cup, đầu tư cho các đội tuyển quốc gia cũng như phát triển hệ thống đào tạo trẻ.