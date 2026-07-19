World Cup 2026: Canh bạc về giá vé của FIFA đã thành công

World Cup 2026 và canh bạc về giá vé của FIFA

Trong trận chung kết trên sân New York New Jersey Stadium – được xem là sự kiện thể thao có giá vé đắt đỏ nhất từng được tổ chức tại Mỹ – ĐT Argentina của Lionel Messi sẽ chạm trán Tây Ban Nha, với ngôi sao tuổi teen Lamine Yamal là niềm hy vọng lớn nhất.

Đây là cái kết phù hợp cho một kỳ World Cup đã thử thách giới hạn sẵn sàng chi tiêu của người hâm mộ. Canh bạc của FIFA cuối cùng đã phát huy hiệu quả, bất chấp những lo ngại trước giải về các quy định thị thực khắt khe cũng như tình hình bất ổn trong nước tại Mỹ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AP.

Scott Friedman, chuyên gia trong lĩnh vực bán vé và cựu lãnh đạo của đội bóng rổ Cleveland Cavaliers, cho rằng FIFA đã đánh giá rất chính xác nhu cầu của thị trường.

"FIFA đã làm rất tốt trong việc dự đoán nhu cầu, bởi người hâm mộ thực sự chấp nhận trả những mức giá tưởng như vô lý cho gần như toàn bộ 104 trận đấu của giải", Friedman nhận định.

Các số liệu về lượng khán giả cũng củng cố quan điểm này. Theo FIFA, 99,7% số ghế ở vòng bảng đã được lấp đầy. Trong khi đó, phân tích của Reuters cho thấy hơn một nửa trong tổng số 72 trận đấu vòng bảng đã bán hết vé, còn phần lớn các trận còn lại cũng chỉ thiếu vài trăm khán giả để kín sân.

Những con số này nhanh chóng xóa tan những lo ngại ban đầu sau khi hình ảnh nhiều ghế trống xuất hiện ở trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech tại Guadalajara hôm 11/6, làm dấy lên những chỉ trích về mức giá vé quá cao.

Việc World Cup được mở rộng lên 48 đội tuyển cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu mua vé. Ban đầu, giá vé vòng bảng được niêm yết từ 575 USD, cao hơn gấp đôi mức giá cao nhất của hạng vé tương đương tại World Cup 2022. Tuy nhiên, do FIFA áp dụng mô hình định giá linh hoạt (dynamic pricing), nhiều cổ động viên cuối cùng đã phải trả mức giá cao hơn rất nhiều.

Ngay cả khi đầu tuần này vẫn còn hàng trăm vé trận chung kết được bán với giá hơn 7.000 USD, các chuyên gia cho rằng điều đó phản ánh chiến lược "slow ticketing" – tức FIFA chủ động tung vé ra thị trường theo từng giai đoạn để tạo cảm giác khan hiếm và thúc đẩy nhu cầu – chứ không phải vì lượng người mua yếu.

Đến ngày thứ Sáu, trên nền tảng bán vé chính thức của FIFA chỉ còn lại vài tấm vé cuối cùng với mức giá khoảng 32.000 USD.

Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên FIFA áp dụng mô hình định giá linh hoạt, cho phép giá vé thay đổi theo nhu cầu thực tế của thị trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AP.

Adam Elmachtoub, Phó Giáo sư tại Đại học Columbia, cho rằng bản thân mô hình này không phải điều quá mới mẻ, nhưng FIFA cần minh bạch hơn trong cách vận hành.

"Người hâm mộ sẵn sàng chấp nhận việc giá vé thay đổi theo nhu cầu. Tuy nhiên, với một sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn như World Cup, sự minh bạch sẽ giúp ích rất nhiều", ông nói.

Chất lượng chuyên môn của giải đấu cũng góp phần duy trì sức hút. Lần đầu tiên trong lịch sử, bốn đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất thế giới đều góp mặt ở vòng bán kết. Bên cạnh đó, trận chung kết nhiều khả năng cũng sẽ là lần cuối cùng Lionel Messi thi đấu tại World Cup, càng khiến sức nóng của giải đấu tăng lên.

Thị trường bán lại vé khá tự do tại Mỹ cũng góp phần đẩy giá vé lên cao hơn nữa. Theo nền tảng SeatGeek, giá vé trung bình trên thị trường chuyển nhượng cho trận chung kết vượt 11.000 USD, cao hơn khoảng 8% so với trận Super Bowl năm 2024, qua đó trở thành sự kiện có giá vé đắt nhất mà nền tảng này từng ghi nhận.

Dù mang lại thành công lớn về mặt thương mại, giải đấu vẫn vấp phải không ít chỉ trích.

Liên minh Sport & Rights Alliance cho biết người hâm mộ từ nhiều quốc gia gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Bên cạnh đó, các tổ chức bảo vệ quyền lợi cổ động viên cũng lên tiếng phản đối việc giá vé tăng quá cao.

"Đây là một kỳ World Cup chỉ dành cho một số ít người may mắn", ông Ronan Evain, Giám đốc điều hành tổ chức Football Supporters Europe, nhận xét. Theo ông, giải đấu chủ yếu mang lại lợi ích cho những người hâm mộ có điều kiện tài chính, đủ khả năng chi trả cả chi phí đi lại quốc tế lẫn những tấm vé có giá rất cao.

Tuy vậy, đối với FIFA, kỳ World Cup lần này đã chứng minh rằng sức hút toàn cầu của giải đấu vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả khi giá vé lập nên những kỷ lục mới, nhu cầu của người hâm mộ trên khắp thế giới vẫn không hề suy giảm.