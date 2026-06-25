Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/6: Ngân hàng và thị trường chợ đen tăng không ngừng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/6 trên thế giới neo cao

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) trụ vững ở mốc 101,5 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY trong 5 phiên gần nhất. Nguồn: tradingview.

Đồng USD tiếp tục đà bứt phá khi ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp trong ngày thứ Tư, đạt mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua. Đà tăng trưởng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành nâng lãi suất trong năm nay, kết hợp với làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây giúp đồng bạc xanh gia tăng sức hút.

Tâm lý kỳ vọng vào việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed đã liên tục được củng cố kể từ sau cuộc họp chính sách tuần trước. Những phát biểu mới nhất từ các quan chức Fed cho thấy cơ quan này vẫn kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ về tổng thể vẫn giữ được sự ổn định. Song song với đó, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu công nghệ, đã thúc đẩy dòng tiền tìm đến đồng USD như một kênh tài sản trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, những bất ổn kéo dài xung quanh thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran cũng là yếu tố hỗ trợ tích cực cho đồng USD. Ngay cả khi giá dầu đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ trước thời điểm xung đột bùng phát – sau những tín hiệu cho thấy nhiều tàu chở dầu đang chuẩn bị lưu thông qua eo biển Hormuz – đồng bạc xanh vẫn duy trì được vị thế vững chắc.

Nhận định về xu hướng này, ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA (Washington), cho rằng Fed hiện đang hướng tới việc tăng lãi suất, hoặc ít nhất là đang cân nhắc một cách hết sức nghiêm túc về một lập trường chính sách cứng rắn hơn do những lo ngại về tình trạng giá cả đã tăng quá cao.

Chuyên gia này phân tích thêm rằng, sự kết hợp giữa tình trạng giá cả leo thang và tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước các diễn biến liên quan đến Iran chính là những nguyên nhân cốt lõi giúp đồng USD thiết lập vị thế áp đảo trên thị trường ở thời điểm hiện tại.

Về phía thị trường, các nhà đầu tư hiện đang đặt cược với tỷ lệ dự đoán 34,2% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp diễn ra vào tháng 7. Đối với kỳ họp tháng 9, xác suất cho một đợt nâng lãi suất thậm chí đã tăng lên mức 67%.

Mặc dù vậy, trong báo cáo công bố vào ngày thứ Tư, các chuyên gia phân tích từ ngân hàng Barclays lưu ý rằng tín hiệu mua vào đối với đồng USD hiện chỉ ở mức vừa phải so với hầu hết các đồng tiền lớn khác. Đồng thời, các tín hiệu thị trường ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thể hiện một xu hướng tăng hay giảm thực sự rõ ràng của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khi hướng về thời điểm cuối tháng 6.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/6 trong nước tăng không ngừng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.197 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.940 - 26.455 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.983 - 26.401 VND/USD, tăng 3 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 25/6. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.106 - 26.456 VND/USD, tăng 5 đồng cả hai chiều so với chốt phiên tuần trước.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.136 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.456 VND/USD, tăng 5 đồng cả hai chiều so với chốt phiên tuần trước.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.066 - 26.456 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và 5 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.456 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.554 - 26.674đồng/USD, tăng 5 đồng cả chiều mua và 25 đồng chiều bán so với sáng qua.

Theo CEO ACB Từ Tiến Phát, đầu năm, hệ thống ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về tỷ giá và lãi suất. Dù trong ngành ngân hàng nhưng CEO thừa nhận cũng "đau đầu" với những biến động này. Tuy nhiên, ông Phát nhận định tỷ giá sẽ đi vào ổn định, dao động ở mức khá tốt. Ngân hàng Nhà nước có đủ công cụ để giữ ổn định mức tỷ giá này. Doanh nghiệp đang vay USD có thể yên tâm.

Về biến động lãi suất có xu hướng tăng khá nhanh trong giai đoạn vừa qua, ông Phát dự báo lãi suất sẽ dịu dần từ quý 3, còn để dịu nhanh thì khó xảy ra. "Chúng ta phải nhìn vào thực tế là ngân hàng cho vay sản xuất kinh doanh sẽ có mức lãi suất thấp hơn. Ví dụ, ACB có lãi suất cho vay 8–9%, đây là một cách để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Tôi tự tin rằng tình hình sắp tới sẽ cải thiện hơn rất nhiều so với 6 tháng đầu năm", ông Phát nói.