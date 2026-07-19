Cách FIFA tận thu từng USD cuối ở World Cup

Ở những ngày cuối cùng trước khi World Cup khép lại ở Mỹ, áo phông, bình nước và mũ bóng chày chính thức của FIFA - những mặt hàng từng phủ kín kệ tại các hiệu thuốc, cửa hàng quần áo và siêu thị đã được giảm giá tới 85%. Động thái này nhằm giúp mọi mặt hàng lưu niệm giải đấu phải được bán hết.

Tuy nhiên, theo Financial Times, FIFA đang có một cách tiếp cận khá khác biệt đối với hoạt động bán lẻ ở chặng cuối giải đấu. Trong nỗ lực thu về từng đồng USD cuối cùng, FIFA dường như không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận ví tiền của người hâm mộ.

Khán giả năm nay sẽ được tham dự cuộc họp báo diễn ra trước trận chung kết ở New York - trước đây vốn chỉ dành riêng cho báo chí. Người hâm mộ chỉ cần mua vé tham dự Fanatics Fest - sự kiện thể thao kéo dài bốn ngày tại New York với giá 80 USD - là có thể trực tiếp theo dõi buổi họp báo của tuyển Tây Ban Nha và Argentina.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận tứ kết World Cup giữa Na Uy và Anh trên sân Hard Rock ở Miami Gardens, bang Florida, Mỹ ngày 11/7/2026. Ảnh: AP

FIFA cũng cho phép MetLife - sân diễn ra trận tranh cup vàng - mở cửa trước khi bóng lăn 4 giờ - sớm hơn thông thường 1 tiếng. Việc này sẽ giúp đơn vị vận hành dịch vụ ẩm thực, bán đồ lưu niệm tại sân gia tăng doanh số. Theo Sports Business Journal, doanh số F&B và đồ lưu niệm trận chung kết World Cup có thể đạt 11 triệu USD.

Giữa hai hiệp đấu, thay vì chỉ nghỉ 15 phút, FIFA tổ chức thêm show diễn dài khoảng 11 phút, quy tụ nhiều ngôi sao như Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, dàn hợp xướng PS22 Chorus cùng ban nhạc Coldplay.

FIFA nói rằng show diễn giữa hiệp là điều khán giả tại Mỹ quen thuộc, mong muốn và sẵn sàng chi tiền. "Đây là cơ hội có một không hai để kiếm thêm tiền từ nền kinh tế lớn nhất thế giới. Không một xu nào nên bị bỏ lại trên bàn", Financial Times bình luận.

Việc này có thể không giúp FIFA thu thêm nhiều tiền, nhưng lại gia tăng đáng kể giá trị thương mại của trận chung kết World Cup. Các nhà đài có thêm thời gian bán quảng cáo bù đắp lại chi phí bản quyền truyền hình. Đồng thời, FIFA cũng có cơ sở để bán bản quyền phát sóng, gói tài trợ, thương mại tại các giải đấu sau với giá cao hơn.

Theo TalkSport, chỉ riêng quảng cáo trong quãng nghỉ uống nước 3 phút giữa hiệp đã giúp Fox Sports thu hơn 250 triệu USD. Tờ báo này cho rằng FIFA đang tìm cách khai thác thêm những khoảng thời gian trước đây gần như không tạo ra dòng tiền.

Năm nay, FIFA cũng lần đầu trao thêm nhẫn cho đội vô địch cùng cup vàng và huy chương. Tại Mỹ, các nhà vô địch cũng luôn nhận nhẫn tại các giải Super Bowl hoặc World Series.

Bộ sưu tập nhẫn vô địch World Cup năm nay sẽ có 2.026 chiếc. Đội giành chiến thắng trong trận chung kết sẽ nhận 30 chiếc. FIFA sẽ bán 1.996 chiếc còn lại, nhưng chưa tiết lộ mức giá.

Sau khi trận đấu kết thúc, những mảnh cỏ trên sân thi đấu cũng được bán với giá từ 450 USD cho người hâm mộ tại Mỹ và châu Âu. Sản phẩm độc lạ này cũng đã "cháy hàng" từ tuần trước và có thể mang về cho FIFA thêm 11 triệu USD.

Trong suốt giải đấu, đội ngũ thương mại của FIFA đã hoạt động hết công suất để tối đa hóa doanh thu và nắm bắt hoàn toàn cách làm ăn kiểu Mỹ, từ những phút nghỉ uống nước cho đến giá vé cao ngất ngưởng.

Doanh thu từ World Cup năm nay được dự báo vượt 10 tỷ USD, gấp hơn hai lần giải đấu ở Qatar 4 năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử doanh thu một giải đấu thể thao vượt mốc này.

FIFA vốn thường quảng bá "quá mức" về các giải đấu của mình, nhưng The Athletic cho rằng thực tế, hiện nay không sự kiện nào có thể sánh với World Cup. Olympic từng là đối thủ, nhưng kỳ gần nhất đạt doanh thu hơn 5 tỷ USD. Với bóng đá, Euro 2024 tại Đức cũng chỉ ghi nhận doanh thu 2,9 tỷ USD.