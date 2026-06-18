Tỷ giá USD/VND hôm nay 18/6: DXY tăng dữ dội sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD/VND hôm nay 18/6 trên thế giới tăng thẳng đứng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) vượt ngưỡng 100 điểm.

Đồng USD tăng giá sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành. Đồng thời, tuyên bố sau cuộc họp của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ nâng lãi suất thêm một lần vào cuối năm nay, trong bối cảnh những lo ngại về lạm phát ngày càng gia tăng.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: tradingview.

Cụ thể, cuộc họp đầu tiên của Fed dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh đã kết thúc vào ngày 17/6. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan ấn định chính sách của Fed - nhất trí giữ nguyên lãi suất ở mức mục tiêu 3,5% - 3,75%. Ngân hàng trung ương Mỹ đã duy trì mức lãi suất này kể từ tháng 12 năm ngoái.

Trong buổi họp báo sau cuộc họp, ông Warsh phát biểu: “Giá cả cao kéo dài là gánh nặng với người dân Mỹ, nhưng những gì xảy ra gần đây không nhất thiết phải là tiền đề cho tương lai. Các quan chức đều đồng lòng nhất trí. FOMC sẽ khôi phục ổn định giá cả”.

Cùng lúc đó, ông Warsh tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của dự báo lãi suất từ các đồng nghiệp. Biểu dồ dot plot cho thấy 9 quan chức dự kiến Fed sẽ phải tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay, trong đó 6 người cho rằng sẽ cần ít nhất hai lần. Trong khi đó, 9 quan chức khác kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất hoặc cắt giảm.

Ông cho biết: “Tôi không thấy có nhiều sự tin tưởng vào các dự báo từ các quan chức khác”. Vị chủ tịch tiết lộ nhiều quan chức cũng thừa nhận mức độ bất định đáng kể của triển vọng kinh tế.

Chủ tịch Warsh cũng không đưa ra dự báo lãi suất trong biểu đồ dot plot lần này, do ông vốn mong muốn Fed kín tiếng hơn về chính sách tương lai so với trước đây.

Trong tuyên bố sau buổi họp, các quan chức nhận định lạm phát vẫn duy trì ở mức cao và cam kết sẽ ổn định lại giá cả.

Họ tiếp tục mô tả nền kinh tế đang tăng trưởng “vững vàng”, đồng thời đánh giá hoạt động đầu tư vốn và tăng trưởng năng suất vẫn mạnh mẽ. Bản tuyên bố này cũng ngắn gọn hơn đáng kể so với trước đây. Đây có thể là dấu hiệu cho những thay đổi sắp tới dưới thời ông Warsh - người đã hứa hẹn sẽ cải tổ chiến lược truyền thông của ngân hàng trung ương.

Ông Karl Schamotta, Giám đốc chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, nhận định: "Quyết định lần này của Fed tuy ngắn gọn nhưng không hề dễ chịu đối với thị trường".

Theo ông Schamotta, Chủ tịch Kevin Warsh đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong chiến lược truyền thông của Fed bằng cách sửa đổi mạnh mẽ tuyên bố chính sách, loại bỏ gần như toàn bộ nội dung mang tính định hướng về chính sách tiền tệ trong tương lai cũng như phần lớn những thông tin bối cảnh mà giới tài chính thường phân tích kỹ lưỡng để dự báo bước đi tiếp theo của Fed.

Tuyên bố của Fed cũng cho thấy cơ quan này đã nâng dự báo lạm phát vào cuối năm 2026 từ 2,7% lên 3,6%, phản ánh quan điểm thận trọng hơn về triển vọng giá cả.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 18/6 trong nước hạ nhiệt

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.173 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.915 - 26.430 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.967 - 26.383 VND/USD, tăng 10 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 18/6. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.081 - 26.431 VND/USD, giảm 2 đồng cả hai chiều so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.113 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.433 VND/USD, hiện chưa biến động cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.056 - 26.431 VND/USD, tăng 22 đồng chiều mua và giảm 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.431 VND/USD, tăng 30 đồng chiều mua và giảm 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.310 - 26.410 đồng/USD, đi ngang cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.