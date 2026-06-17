Tỷ giá USD/VND hôm nay 17/6: Ngân hàng giữ đà tăng mạnh, thị trường chợ đen lặng sóng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 17/6 trên thế giới biến động hẹp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dao động ở mức thấp, quanh vùng 99,4 điểm.

Đồng bạc xanh biến động trong biên độ hẹp khi các nhà giao dịch tiếp tục cân nhắc thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông và tập trung vào các dữ liệu kinh tế quan trọng.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: Tradingview.

Những chi tiết đầu tiên về thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông đã xuất hiện trong ngày thứ Ba. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận này sẽ ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi một quan chức Mỹ tiết lộ Tehran sẽ được phép xuất khẩu dầu.

Đáng chú ý, thị trường dành nhiều sự quan tâm, lo ngại rằng tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh có thể đưa ra lập trường cứng rắn hơn trong cuộc họp chính sách đầu tiên của mình.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận phân tích tiền tệ tại InvestingLive, nhận định: “Quyết định của Fed có thể đang khiến những người bán USD chưa dám hành động mạnh. Thị trường vẫn có cảm giác rằng ông Warsh có quan điểm cứng rắn hơn so với những gì ông thể hiện trong quá trình điều trần phê chuẩn”.

Còn bà Fiona Cincotta, chuyên viên phân tích thị trường cấp cao chia sẻ trên Forex.com nhận định, nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50%-3,75% trong cuộc họp đầu tiên của Chủ tịch Kevin Warsh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao mọi thay đổi trong định hướng của Fed.

Mặc dù giá dầu giảm đã phần nào xoa dịu những lo ngại về lạm phát, nhưng lạm phát vẫn ở mức cao hơn mục tiêu và thị trường lao động tiếp tục cho thấy sự ổn định. Điều này tạo điều kiện cho FED duy trì lập trường chính sách thắt chặt. Do đó, các nhà hoạch định chính sách có thể lựa chọn loại bỏ khuynh hướng nới lỏng được nêu trong tuyên bố trước đó của họ.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 17/6 trong nước tiếp đà tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.175 VND/USD, tăng 10 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.917 - 26.432 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.957 - 26.373 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 17/6.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.083 - 26.433 VND/USD, tăng 10 đồng cả hai chiều so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.113 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.433 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và cũng tăng 10 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.034 - 26.433 VND/USD, tăng 13 đồng chiều mua và tăng 10 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.110 - 26.433 VND/USD, tăng 10 đồng cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.310 - 26.410 đồng/USD, đi ngang cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.