Chốt giá vàng hôm nay ngày 18/7 đồng loạt tăng mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 18/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 18/7 tăng giá vàng miếng lên mức 147,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 18/7, giá vàng trong nước ngày 18/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 18/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 18/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 18/7, tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/7, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 18/7, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 143,3 –147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143 – 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 18/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 18/7 tăng nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 6 USD/ounce, lên mức 4.016 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.992 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tăng giá, chốt tuần trong vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, nhịp phục hồi của thị trường vàng thế giới trong phiên giao dịch cuối tuần chủ yếu xuất phát từ hoạt động mua bù trạng thái bán sau phiên giảm mạnh trước đó, chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Về kỹ thuật, vùng giá 4.023-4.024 USD/ounce đang là ngưỡng cản gần. Nếu vượt và duy trì trên khu vực này, giá vàng có thể hướng tới 4.054 USD/ounce. Ngược lại, việc giảm dưới 3.969 USD/ounce có thể kéo giá vàng về vùng hỗ trợ 3.950 USD/ounce, thậm chí thấp hơn.

Trong dài hạn, lực mua của các ngân hàng trung ương cùng xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối tiếp tục là yếu tố nâng đỡ giá vàng. Khi các tổ chức này tiếp tục tích lũy vàng với quy mô lớn, giá kim loại quý sẽ có cơ sở để tăng trong những năm tới.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.016 USD/ounce (tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 18/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 18/7, giá vàng ngày 19/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.