Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/6/2026: Tỷ giá trung tâm tăng mạnh

Cụ thể, sáng 15/6/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ở mức 25.165 VND/USD, tăng 10 đồng so với ngày 12/6.

Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.423 VND/USD, trong khi tỷ giá sàn ở mức 23.907 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt, giảm xuống còn 99,55 điểm vào lúc 10h sáng 15/6/2026 (giờ Việt Nam).

Trong những phiên cuối tuần trước, đồng bạc xanh suy yếu khi giới đầu tư đánh giá tác động từ hai yếu tố trái chiều. Một mặt, kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã cải thiện khẩu vị rủi ro trên thị trường. Mặt khác, áp lực lạm phát tại Mỹ là yếu tố ảnh hưởng tới triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD suy yếu trong những phiên cuối tuần trước. (Ảnh: Reuters)

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối

Dưới đây là bảng tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối được cập nhật lúc 10h15 ngày 15/6/2026:

Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua(Đơn vị: VND) Bán(Đơn vị: VND) USD Đô la Mỹ 23.957,00 26.373,00 EUR Đồng Euro 27.722,00 30.640,00 JPY Yên Nhật 149,00 165,00 GBP Bảng Anh 32.132,00 35.514,00 CHF Phơ răng Thuỵ Sĩ 30.085,00 33.251,00 AUD Đô la Úc 16.895,00 18.673,00 CAD Đô la Canada 17.106,00 18.907,00

Bảng tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng

Dưới đây là bảng tỷ giá USD/VND tại Vietcombank và một số ngân hàng trong nước cập nhật lúc 10h30 ngày 15/6/2026:

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 26.093,00 26.123,00 26.423,00 - BIDV 26.097 26.097 26.423 - Agribank 26.113,00 26.133,00 26.423,00 - HDBank 26.100.00 26.130.00 26.423,00 26.423,00 VPBank - 26.140 - 26.423 LPBank 26.100 26.135 26.423 26.423 OCB 26.125 26.175 26.423 26.423 Sacombank 26.100 26.100 26.423 26.423 MSB 26.090 26.120 26.423 26.423 NCB 25.730,00 25.980,00 26.423,00 26.423,00 Eximbank 26.090 26.120 26.423 26.423 SHB 25.990 - 26.423 - ACB 26.090 26.120 26.423 26.423 MB 26.079,00 26.099,00 26.423,00 26.423,00

Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi liên tục trong ngày. Vì vậy, khách hàng nên cập nhật giá ngay trước thời điểm giao dịch.