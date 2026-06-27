Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/6: Thị trường chợ đen giảm dữ dội

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/6 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động nhẹ trong phiên và vẫn trụ vững trên mức 101 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY 5 phiên gần nhất. Nguồn: tradingview.

Đồng USD tiếp tục có phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh các số liệu kinh tế mới công bố cùng đà lao dốc của giá dầu đã làm dịu bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lộ trình tăng lãi suất. Ở chiều ngược lại, đồng yên Nhật vẫn neo ở vùng tỷ giá nhạy cảm, khiến thị trường không khỏi e ngại về một động thái can thiệp từ giới chức nước này.

Trước đó, dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy thước đo lạm phát ưa thích của Fed hoàn toàn trùng khớp với dự báo của giới phân tích. Cùng với việc giá dầu sụt giảm tới 3% trong phiên cuối tuần, áp lực thắt chặt tiền tệ của Fed đã phần nào được giải tỏa. Theo dữ liệu từ LSEG, thị trường hiện vẫn đặt cược vào khả năng cơ quan này sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất khoảng 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Nhận định về xu hướng này, ông Joseph Trevisani, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXStreet (New York), cho biết: "Đồng USD đã duy trì đà bứt phá mạnh mẽ kể từ tháng 1. Do đó, một nhịp điều chỉnh kỹ thuật vào lúc này là hoàn tâm lý bình thường của thị trường".

Vị chuyên gia này nói thêm, chính số liệu lạm phát "dễ thở" hơn so với lo ngại trước đó được công bố hôm thứ Năm là chất xúc tác chính kích hoạt làn sóng chốt lời, khiến đồng bạc xanh hạ nhiệt.

Tại một diễn biến khác, kết quả khảo sát từ Đại học Michigan công bố hôm thứ Sáu chỉ ra rằng Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Mỹ đã nhích lên mức 49,5 điểm trong tháng này (vượt mức 44,8 điểm của tháng 5), song vẫn thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia do Reuters khảo sát. Dù vậy, tâm lý lo ngại về bóng ma lạm phát vẫn hiện hữu rõ rệt trong người tiêu dùng Mỹ.

Ông Neel Kashkari, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, đưa ra quan điểm thận trọng khi cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể sẽ phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn đang lan rộng trên quy mô lớn.

Trước đó một ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cũng có nhận định tương tự khi dự báo áp lực giá cả dù có khả năng hạ nhiệt dần trong năm nay nhưng nhìn chung vẫn neo ở mức quá cao. Đồng thời, vị quan chức này cũng quyết định lùi thời điểm dự kiến đưa lạm phát quay trở lại mức mục tiêu 2% bền vững của Fed.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/6 trong nước biến động nhẹ

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.195 VND/USD, không biến động so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.938 - 26.453 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.986 - 26.404 VND/USD, giảm 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 27/6. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.084 - 26.454 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.134 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.454 VND/USD, đi ngang cả hai chiều so với chốt phiên tuần trước.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.033 - 26.454 VND/USD, giảm 18 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.110 - 26.454 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.370 - 26.490 đồng/USD, giảm 124 đồng chiều mua và 155 đồng chiều bán so với sáng qua.