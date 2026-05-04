Gà mái sống lâu nhất thế giới
Một con gà mái giống Golden Sebright tại Mỹ được ghi nhận là cá thể sống lâu nhất thế giới. Tháng 11/ 2025, ở tuổi 15 năm 100 ngày, gà mái Gertie chính thức được công nhận kỷ lục, vượt qua thành tích trước đó của một cá thể tại bang Texas hơn 6 tháng. Chủ nhân của Gertie, ông Frank Turek, cho biết mỗi ngày con vật vẫn duy trì thói quen quen thuộc: phát ra tiếng kêu chào khi ông đến kiểm tra chuồng và tự tìm thức ăn.
Gà Gertie đã bị mù nhưng vẫn thích nghi tốt với môi trường sống.Ảnh: TGR.
Gertie xuất hiện trong trang trại của ông Frank từ năm 2010, khi ông đặt mua một lứa gà con qua dịch vụ trực tuyến. Ngay từ nhỏ, Gertie đã nổi bật nhờ kích thước nhỏ và bộ lông nâu đen đặc trưng. Trải qua nhiều thế hệ đàn gà, nó vẫn giữ vai trò “đầu đàn”.
Những năm gần đây, Gertie bắt đầu gặp các vấn đề tuổi tác, đặc biệt là suy giảm thị lực và ngừng đẻ trứng. Sau một sự cố bị các con gà khác tấn công, ông Frank đã đưa Gertie vào sống trong nhà để chăm sóc riêng. Hiện con vật dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi, đôi khi ở cạnh chú chó Great Dane của gia đình.
Chủ nhân của nó cho rằng việc duy trì chuồng trại khô ráo, an toàn cùng sự chăm sóc đều đặn là yếu tố quan trọng giúp con gà đạt tuổi thọ đặc biệt này.
26/04/2026 13:15 PM (GMT+7)