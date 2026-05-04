Giá vàng rời xa đỉnh lịch sử, kịch bản tụt xuống 4.000 USD/ounce có xảy ra?

Từ đầu năm 2026, giá vàng thế giới đã trải qua một cú sốc lớn khi rời khỏi vùng đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce, hiện giao dịch quanh mức 4.600 USD/ounce. Câu hỏi khiến thị trường lo lắng là liệu đà giảm này có đưa vàng xuống ngưỡng 4.000 USD/ounce không?

Áp lực kép từ lạm phát và địa chính trị

Diễn biến giảm mạnh của kim loại quý đến từ nhiều áp lực cùng lúc. Thứ nhất, lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50%-3,75% trong cuộc họp cuối tháng 4/2026.

Chỉ số PCE, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, đã tăng 0,7% so với tháng trước và mức tăng hàng năm lên tới 3,5% trong tháng 3, cao hơn đáng kể so với mức 2,8% của tháng 2.

Điều này củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài, đây là yếu tố bất lợi hàng đầu với tài sản không sinh lời như vàng.

Vàng đang chịu áp lực kép từ lạm phát cao và lãi suất Mỹ neo cao. Ảnh: Bloomberg

Thứ hai, căng thẳng địa chính trị leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố duy trì phong tỏa hải quân các cảng của Iran, trong khi Tehran khẳng định không từ bỏ chương trình hạt nhân.

Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu thô huyết mạch của thế giới, đang ở trạng thái gần như đóng cửa, đẩy giá năng lượng tăng cao và thổi bùng lo ngại lạm phát. Điều này vô tình khiến các ngân hàng trung ương càng khó cắt giảm lãi suất, tạo áp lực kép lên vàng.

Hoàn toàn có khả năng dưới 4.000 USD/ounce

Đáng chú ý nhất trong tuần qua là sự thay đổi quan điểm của Jeffrey Gundlach, người sáng lập kiêm CEO của quỹ đầu tư trái phiếu hàng đầu thế giới DoubleLine Capital.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngay sau cuộc họp của Fed, Gundlach tuyên bố ông sẽ không ngạc nhiên nếu vàng rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi trở lại.

Nhưng quan trọng hơn, ông đang hành động. Gundlach cho biết ông đã cắt giảm tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư từ mức khuyến nghị 25% xuống còn khoảng 10%, đồng thời lưu ý các nhà đầu tư "tái cân bằng" tương tự.

Lý giải cho động thái này, Gundlach nói rằng giá vàng đã chạm "mức cao chóng mặt" và đợt giảm hiện tại có thể còn nhiều dư địa hơn trước khi tìm thấy đáy.

Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan trong dài hạn: "Quá trình giảm này chính là cơ hội để tìm ra điểm vào rẻ hơn" và khẳng định triển vọng 4.000 USD vẫn là mục tiêu dài hạn.

Các tổ chức lớn vững tin

Ở chiều ngược lại, đa số các tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm lạc quan hơn. Họ cho rằng đợt giảm chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng nóng.

Tập đoàn tài chính hàng đầu Citibank dự báo trong 3 tháng tới, giá vàng có thể chịu áp lực giảm về 4.300 USD/ounce, nhưng nhờ sức hút của tài sản trú ẩn, giá sẽ phục hồi mạnh lên 5.000 USD/ounce trong vòng 6-12 tháng tới.

UBS vẫn coi vùng giá 4.400-4.600 USD/ounce là "điểm ngọt ngào" (sweet spot) để mua vàng, với kỳ vọng 5.900 USD vào cuối năm.

Điều trớ trêu là ngay cả Gundlach, người đang bán ra, cũng thừa nhận: "Vàng không còn là công cụ đầu cơ ngắn hạn của các nhà giao dịch nữa mà đã trở thành tài sản nắm giữ dài hạn. Người ta lo ngại về bất ổn địa chính trị, thuế quan và gánh nặng nợ. Vàng là tài sản tiền tệ thực sự".

Phân tích kỹ thuật cho thấy vàng đang giao dịch quanh vùng 4.600-4.650 USD/ounce, với ngưỡng kháng cự ngắn hạn tại 4.650 USD.

Mức 4.000 USD/ounce được xem là ngưỡng tâm lý quan trọng, bởi đây là cột mốc mà vàng chinh phục và thiết lập trong năm 2025. Việc giá quay lại kiểm định mốc này cho thấy đây sẽ là vùng tranh chấp quyết liệt giữa bên mua và bên bán.

Thị trường đang biến động mạnh, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân không nên hành động theo tâm lý bầy đàn.

Việc "bắt dao rơi" (mua vào khi giá đang lao dốc) tiềm ẩn rủi ro lớn nếu vàng tiếp tục xu hướng giảm về 4.000 USD.

Thay vào đó, chiến lược đầu tư trung bình giá (DCA), tức chia nhỏ vốn mua vào nhiều lần ở các mức giá khác nhau hoặc kiên nhẫn chờ tín hiệu đảo chiều rõ ràng (như khi giá hình thành đáy cao hơn hoặc phá vỡ xu hướng giảm) được đánh giá là hợp lý hơn, giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro thay vì đoán đáy trong biến động mạnh.