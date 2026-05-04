Tỷ giá USD/VND hôm nay 4/5: Thị trường chợ đen giảm mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 4/5 trên thế giới ổn định

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần ở ngưỡng 98,04 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Trong tuần qua, đồng USD trên thị trường quốc tế liên tục biến động dưới áp lực từ căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng chính sách tiền tệ và sự thay đổi trong tâm lý giới đầu tư. Chỉ số DXY ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ vào giữa tuần khi tăng khoảng 0,4%, thoát ly khỏi vùng đáy 98,57 để vượt ngưỡng 99,00 điểm.

Đặc biệt, chỉ số này đã xác lập đỉnh ngắn hạn tại 99,05 điểm ngay trong cuộc họp báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trước khi hạ nhiệt về mức 98,98 điểm. Mặc dù có những thời điểm tăng vọt đầy ấn tượng, đồng USD vẫn không giữ được đà tăng trưởng đến cuối tuần; chỉ số DXY quay đầu điều chỉnh và khép lại tuần giao dịch ở mức 98,21 điểm, ghi nhận mức giảm nhẹ so với đầu tuần.

Trong báo cáo triển vọng mới nhất, Fed đánh giá kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt với thị trường lao động ổn định và tỷ lệ thất nghiệp ít biến động. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát vẫn là mối lo ngại thường trực khi giá năng lượng leo thang do căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran. Những diễn biến phức tạp tại Trung Đông đang tạo ra bóng đen bất định, buộc các nhà hoạch định chính sách phải thận trọng cân bằng giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Về điều hành chính sách, Fed quyết định duy trì lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% - 3,75%. Đáng chú ý, kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 8-4 đã phơi bày sự chia rẽ quan điểm sâu sắc nhất trong nhiều thập niên qua, cho thấy thách thức cực lớn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung tại Hội đồng Thống đốc. Chủ tịch Jerome Powell cảnh báo giá năng lượng vẫn tiềm ẩn xung lực tăng, đồng thời xác nhận số lượng thành viên ủng hộ kịch bản thắt chặt tiền tệ đang gia tăng. Theo đó, Fed bỏ ngỏ khả năng đảo chiều chính sách ngay trong các kỳ họp tới, trong khi lộ trình nới lỏng sẽ chỉ được xem xét nếu các áp lực từ thị trường năng lượng và thương mại được kiểm soát hoàn toàn.

Bên cạnh đó, việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) duy trì lập trường thận trọng nhưng ưu tiên siết chặt lạm phát đã góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế chủ chốt. Chính sự thu hẹp này đã tạo sức ép trực tiếp, khiến đồng USD vẫn loay hoay tìm kiếm một xu hướng tăng trưởng rõ rệt.

Bước sang tuần giao dịch mới, triển vọng của đồng bạc xanh được dự báo sẽ tiếp tục phụ thuộc chặt chẽ vào các diễn biến tại Trung Đông – biến số quan trọng nhất hiện nay. Nếu căng thẳng leo thang, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến tuyến vận tải chiến lược tại eo biển Hormuz, dòng vốn nhiều khả năng sẽ đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn, tạo động lực hỗ trợ đồng USD. Ngược lại, nếu các nỗ lực ngoại giao đạt được đột phá, tâm lý ưa thích rủi ro của giới đầu tư sẽ quay trở lại, khiến đồng tiền này suy yếu khi dòng vốn dịch chuyển sang các kênh đầu tư có lợi suất cao hơn.

Trong ngắn hạn, đồng USD được nhận định vẫn chịu áp lực giảm nhẹ do tâm lý thận trọng bao trùm trước những bất định đa chiều. Dù vậy, thị trường vẫn tiềm ẩn khả năng đảo chiều nhanh chóng nếu xuất hiện các cú sốc địa chính trị mới hoặc sự điều chỉnh đột ngột trong định hướng chính sách từ các ngân hàng trung ương.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 4/5 trong nước hạ nhiệt

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.112 VND/USD, giảm 1 đồng so với phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.857 - 26.367 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.908 - 26.318 VND/USD, tăng 2 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Các ngân hàng cũng giữ nguyên giá giao dịch trong thời gian nghỉ lễ. Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.107 - 26.367 VND/USD, giảm 1 đồng mỗi chiều so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.137 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.367 VND/USD, giảm 11 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.085 - 26.367 VND/USD, tăng 4 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua. Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.367 VND/USD, đi ngang chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.581 - 26.681 đồng/USD, giảm 19 đồng chiều mua và 39 đồng chiều bán so với sáng qua.