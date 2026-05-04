Trồng sen nở sớm, cặp vợ chồng Nghệ An bẻ bán giá tốt, thu tiền liền tay, có loại hoa sen Tịnh Đế hiếm gặp

Hoa sen nở sớm, có cả bông sen Tịnh Đế đặc biệt hiếm mang điềm may mắn

Đầm sen của gia đình anh Trần Công Ngà (SN 1986, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) năm nay nở sớm gần 1 tháng.

Thời điểm này, trên đầm đã đầy những bông hoa sen với nhiều màu khác nhau khoe sắc rực rỡ, tạo nên một khung cảnh đẹp như phim.

Đặc biệt, từ đầu mùa đến nay, đầm sen của gia đình ghi nhận 1 bông sen Tịnh Đế, hiện tượng đột biến hiếm gặp khi hai bông sen cùng mọc trên một cuống.

Từ khi búp nhú đến lúc nở mất khoảng 6 đến 7 ngày, sau đó hoa giữ được 3 đến 4 ngày trước khi tàn. Đây là bông sen Tịnh Đế đầu tiên xuất hiện trong năm nay ở khu vực, rất hiếm khi gặp giữa hàng vạn bông sen.

Bông hoa sen Tịnh Đế hiếm gặp được ghi nhận trên đầm sen của gia đình anh Ngà ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.T

Ngoài dáng vẻ độc đáo, sen Tịnh Đế cũng đượm hương hơn hoa sen thông thường, khi dùng để ướp trà mùi hương giữ được lâu. Vì vậy, hương sen Tịnh Đế luôn có sức quyến rũ mê hoặc lòng người.

Sen Tịnh Đế không phải mùa nào, hồ nào cũng có, thậm chí có những hồ sen hàng chục năm cũng không có, nhưng có những hồ một năm có được vài cặp hoa.

Mỗi khi sen Tịnh Đế xuất hiện được coi là hiện tượng đặc biệt, hiếm gặp, báo hiệu may mắn cho người trồng sen. Vì thế, khi phát hiện bông hoa sen Tịnh Đế tại đầm nhà mình, vợ chồng anh Ngà rất phấn khởi, hi vọng về một vụ mùa mang lại thu nhập cao.

Quyết định về quê gắn bó với bùn đất, ươm mầm sen

Chị Trần Thị Thế (SN 1989, vợ anh Ngà) sinh ra trong gia đình có truyền thống trồng sen. Đến chị Thế là đời thứ ba nối nghiệp.

Chị Thế từng tốt nghiệp cao đẳng và đi làm tự do, năm 2013 chị quyết định trở về quê gắn bó với đồng ruộng, bùn đất và cây hoa sen.

Gia đình chị Thế có nhiều đời gắn bó với cây hoa sen ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Năm nay, đầm sen của gia đình chị Thế nở sớm hơn 1 tháng. Ảnh: Đ.T

Nhìn những ao hồ, ruộng trũng bị bỏ hoang, chị trăn trở tìm hướng khai thác hiệu quả hơn. Ban đầu, chị Thế trồng thử nghiệm một số giống sen trên diện tích nhỏ, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Khi cây sen thích nghi tốt, cho hoa đẹp và đầu ra thuận lợi, chị mạnh dạn mở rộng.

“Bùn cũ tích tụ nhiều tạp chất, rễ sen già và chứa vi sinh vật có hại, nếu không xử lý sẽ dễ phát sinh sâu bệnh cho vụ sau. Vì thế, sau 2 năm là mình cần cải tạo lại lớp bùn đáy để cây sen sinh trưởng và phát triển tốt”, chị Thế chia sẻ về bí quyết trồng sen.

Để mở rộng diện tích, vợ chồng chị Thế đấu thầu thêm các ao, đầm trong xã, cải tạo mặt bằng, phủ xanh những vùng đất trũng bằng nhiều giống sen khác nhau.

\Đến nay, gia đình đã có khoảng 4ha, trồng các giống như sen quan âm, bách diệp Hồ Tây, sen bỉ ngạn… vừa tạo sinh kế, vừa góp phần hình thành cảnh quan phục vụ du khách khi về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Giá hoa sen tốt, khách chốt đơn liên tục, một ngày hái 500 bông vẫn bán hết ngay

Mùa hoa sen thường bắt đầu từ tháng 5, kéo dài khoảng 2 tháng. Sau đó được trồng gối vụ để duy trì hoa đến tháng 9 và tháng 10. Năm nay, do nắng nóng đến sớm, sen nở sớm hơn gần 1 tháng so với mọi năm.

Mỗi ngày, vợ chồng chị Thế hái khoảng 500 bông hoa sen. Hoa sen được khách đặt hàng rất nhiều. Ảnh: Đ.T

Hàng ngày, khách đặt hoa sen liên tục, chị Thế “chốt đơn” mỏi tay. Trong đó, có nhiều đơn hàng lớn đi xa.

Căn cứ vào đơn hàng và khoảng cách vận chuyển, chị Thế sẽ quyết định thời điểm thu hoạch để kịp đóng hàng gửi cho khách.

Với những đơn gửi đi xa như Đà Nẵng, từ khoảng 16h, hai vợ chồng bắt đầu xuống ao hái sen, sau đó sơ chế và đóng gói cẩn thận để kịp chuyến xe khách trong ngày. Công việc thường kéo dài nhiều giờ, có hôm đến tận khuya.

Hoa sen đạt chuẩn là những bông đủ độ lớn, cánh còn khép, chưa “mở tai” để đảm bảo độ tươi khi đến tay khách. Khâu cắt, bó và vận chuyển cũng cần nhẹ tay để tránh dập cánh, ảnh hưởng chất lượng.

Trung bình mỗi ngày, gia đình chị thu hoạch từ 400 đến 500 bông sen. Giá bán buôn dao động 3.000 đồng đến 5.000 đồng/bông, trong khi bán lẻ tại chợ từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/bông, tùy thời điểm và chất lượng hoa, giúp gia đình có thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng.

Ông Biện Văn An - Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An cho biết: Những năm gần đây, nhiều diện tích ruộng trũng, sâu đã được cải tạo trồng hoa sen.

Đến nay, toàn xã đã có hơn 100ha trồng sen. Hoa sen không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, còn góp phần tạo không gian sinh thái và trở thành điểm nhấn trong cảnh quan của địa phương.