Chốt giá vàng hôm nay ngày 3/5 giảm rất mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 3/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 3/5 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 166 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 3/5, giá vàng trong nước ngày 3/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 3/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 3/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 3/5, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 5,8 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/5, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 3/5, chốt tuần giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 163 –166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 3/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 3/5 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.616 USD/ounce, giảm 92 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.664 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch giảm giá mạnh, tụt xuống sát mốc 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, ông Lukman Otunuga - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại FXTM - nhận định, thị trường vàng thế giới có thể tiếp tục gặp khó khăn khi chưa có dấu hiệu cho thấy xung đột giữa Mỹ với Iran sớm kết thúc.

Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng của kim loại quý. Ông James Stanley - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com - cho rằng, xu hướng tăng tổng thể của giá vàng thế giới vẫn được duy trì, khi các yếu tố nền tảng chưa có sự thay đổi đáng kể.

Trong khi đó, ông Darin Newsom - Chuyên gia phân tích tại Barchart.com - cho rằng, giá vàng có thể ghi nhận nhịp hồi phục trong ngắn hạn nhờ tín hiệu kỹ thuật cải thiện và lực mua quay trở lại sau các nhịp điều chỉnh.

Với giá vàng trong nước giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.616 USD/ounce (tương đương khoảng 146,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 3/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 3/5, giá vàng ngày 4/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.