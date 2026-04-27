Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/4: Dự báo biến động mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/4 trên thế giới dự báo biến động mạnh

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 98,4 điểm.

Chỉ số đô la Mỹ hiện được giới phân tích đánh giá đang mất đà quanh vùng giá 98,5 và tiếp tục giảm từ mức cao gần đây khi thị trường đảo chiều một phần đà tăng của đồng đô la Mỹ (USD) bất chấp dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ và căng thẳng Trung Đông đang diễn ra. Việc chốt lời vào cuối tuần, cùng với sự giảm nhẹ của lợi suất trái phiếu Mỹ, đang gây áp lực lên đồng đô la Mỹ ngay cả khi giá dầu vẫn ở mức cao trên 90 đô la trong tuần này, làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Dự báo tuần này, đồng USD tiếp tục biến động nhưng chủ đạo vẫn là xu hướng tăng nhẹ. Thị trường hiện đang dồn sự chú ý vào các động thái tiếp theo của Fed trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng và kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu suy yếu. Việc duy trì mặt bằng lãi suất cao để kiềm chế lạm phát đang trở thành bệ đỡ quan trọng, giúp đồng bạc xanh giữ vững vị thế trước các biến số rủi ro.

Bên cạnh chính sách của Fed, tâm điểm tuần này còn dồn vào loạt dữ liệu về việc làm và sản xuất. Nếu số liệu tiếp tục tích cực, vị thế của đồng USD sẽ được củng cố nhờ kỳ vọng lãi suất cao kéo dài. Ngược lại, nếu kinh tế có dấu hiệu hụt hơi, đồng tiền này sẽ đối mặt với áp lực giảm giá khi thị trường đặt cược vào việc nới lỏng tiền tệ.

Bàn về các yếu tố ngoại biên, căng thẳng địa chính trị và diễn biến của các đồng tiền đối trọng như EUR, JPY sẽ trực tiếp định hình đường đi của USD. Dù lực cầu trú ẩn có thể xuất hiện nếu xung đột leo thang, nhưng phản ứng thị trường được dự báo sẽ kém kịch tính hơn do vị thế "hầm trú ẩn" của USD đã phần nào giảm sút.

Nhìn chung, kịch bản chủ đạo cho đồng USD vẫn là biến động trong biên độ hẹp với thiên hướng tăng nhẹ. Sự giằng co giữa lợi thế lãi suất và những lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giữ đồng bạc xanh ở trạng thái ổn định tương đối, phản ứng nhạy bén nhưng chắc chắn trước mọi diễn biến mới từ thị trường.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/4 trong nước đi ngang

Hôm nay, thị trường ngừng giao dịch do đang trong kỳ nghỉ lễ 10/3.

Còn tạithị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.510 - 26.620 đồng/USD, đi ngang ở cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Trong tuần trước từ ngày 20 - 24/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng thanh khoản trên kênh thị trường mở (OMO), với tổng giá trị bơm ròng khoảng 89.631,65 tỷ đồng, đảo chiều đáng kể so với mức hút ròng hơn 72.000 tỷ đồng của tuần trước.

Theo đó, tổng khối lượng trúng thầu trên kênh OMO tăng mạnh lên 109.135 tỷ đồng tại các kỳ hạn 14 ngày, 35 ngày và 56 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Xét theo từng phiên, khối lượng phát hành tập trung cao vào đầu và giữa tuần, với mức 35.000 tỷ đồng ngày 21/4 và 30.969,73 tỷ đồng ngày 22/4. Quy mô lưu hành trên kênh OMO tăng lên 305.711,99 tỷ đồng

Trong tuần qua, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ ở các kỳ hạn ngắn và biến động trái chiều ở kỳ hạn dài. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng nhẹ khoảng 0,4 điểm phần trăm so với cuối tuần trước, lên 4,38% ngày 23/4. Đáng chú ý, lãi suất liên ngân hàng qua đêm hai phiên giữa tuần ngày 21/4 và 22/4 biến động mạnh vượt 6%; đây cũng là thời điểm Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh phát hành trên kênh OMO, bơm ròng khoảng 30.000 tỷ đồng/phiên, nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống.

Trong khi kỳ hạn 1 tuần giảm khoảng 0,22 điểm phần trăm xuống 4,72%, kỳ hạn 2 tuần gần như đi ngang, giảm nhẹ khoảng 0,02 điểm phần trăm còn 6,43%.

Ở kỳ hạn dài hơn, lãi suất vẫn neo cao như kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ khoảng 0,07 điểm phần trăm lên 7,33%, trong khi kỳ hạn 3 tháng tăng khoảng 0,33 điểm phần trăm lên 7,9%.

Theo quan sát của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, áp lực thanh khoản tạm thời hạ nhiệt sau giai đoạn kết thúc quý, tuy nhiên, các kỳ hạn 1 - 3 tháng còn neo cao do nguồn cân đối vốn trung hạn chưa được giải quyết hoàn toàn và xu hướng giảm lãi suất huy động mới chỉ ở giai đoạn đầu sau chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước.

“Dù lãi suất đã bắt đầu giảm nhưng chúng tôi cho rằng khó có thể trở về mức giữa năm 2025, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vốn lớn nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao và tăng trưởng tín dụng 3 tháng 2026 cao hơn nhiều so với tăng trưởng huy động vốn” - nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta nhận định.