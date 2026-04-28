Giá USD hôm nay 28/4: USD giảm nhẹ, NDT biến động trái chiều, ngoại tệ đồng loạt ‘đổi chiều’

Tỷ giá USD trong nước hạ nhiệt, tỷ giá trung tâm lùi về 25.111 đồng

Theo công bố từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ giá USD trung tâm sáng 28/4 ở mức 25.111 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên gần nhất.

Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.855 – 26.367 VND/USD.

Giá USD tTại các ngân hàng lớn như Vietcombank và BIDV, giá USD đồng loạt giảm nhẹ 2 đồng ở cả hai chiều, niêm yết quanh mức 26.136 – 26.366 VND/USD.

Trong khi đó, ACB giữ nguyên giá mua nhưng cũng điều chỉnh giảm 2 đồng ở chiều bán ra, phản ánh xu hướng chung là USD đang "hạ nhiệt" trên toàn hệ thống.

NDT biến động trái chiều, thị trường phân hóa rõ nét

Trái ngược với USD, đồng Nhân dân tệ (NDT) ghi nhận diễn biến không đồng nhất giữa các ngân hàng:

Tại Vietcombank, NDT tăng 10 đồng ở cả hai chiều, lên 3.803 – 3.925 VND/NDT

Trong khi đó, BIDV lại giảm mạnh 27 đồng ở chiều mua vào, nhưng tăng 6 đồng ở chiều bán ra

Diễn biến này cho thấy nhu cầu và cung cầu ngoại tệ đang có sự phân hóa, đặc biệt với các đồng tiền khu vực.

Euro, bảng Anh, yen Nhật đồng loạt bật tăng

Ở chiều ngược lại, nhiều ngoại tệ chủ chốt lại tăng giá mạnh: Euro tăng tới 88 đồng; Bảng Anh bật tăng mạnh 161 đồng; Yen Nhật tăng nhẹ 0,26 đồng; Đây là dấu hiệu cho thấy dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển khỏi USD trong ngắn hạn, khi tâm lý thị trường thay đổi.

USD thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn neo cao do rủi ro địa chính trị

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index giảm nhẹ xuống 98,54 điểm, thấp hơn 0,04 điểm so với phiên trước.

Dù vậy, đồng USD vẫn duy trì ở mức tương đối cao trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt. Các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt bước tiến rõ ràng, khiến thị trường duy trì tâm lý thận trọng.

Đáng chú ý, giá dầu Brent đã vượt 108 USD/thùng – mức cao nhất trong 3 tuần, khi eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế lưu thông. Diễn biến này tiếp tục tạo áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến xu hướng tiền tệ toàn cầu.

Theo chuyên gia tài chính ngân hàng lâu năm chia sẻ thì, người có nhu cầu mua USD phục vụ du lịch, du học có thể tận dụng mức giá đang "hạ nhiệt". Doanh nghiệp nhập khẩu hưởng lợi từ chi phí ngoại tệ giảm. Tuy nhiên, người nắm giữ USD cần thận trọng khi xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng.

Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, chịu tác động từ cả yếu tố quốc tế và điều hành trong nước. Nhà đầu tư và người dân nên theo dõi sát các diễn biến mới để có quyết định phù hợp.

