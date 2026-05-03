Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/5: Diễn biến trái chiều giữa thị trường chợ đen và chính thức

Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/5 trên thế giới có tuần giảm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt tuần ở ngưỡng 98,01 điểm, giảm 0,37% theo tuần. Diễn biến này cho thấy xu hướng giằng co và sự thận trọng của thị trường.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Mở đầu tuần giao dịch, đồng USD duy trì được đà tăng nhẹ nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đà bứt phá này tỏ ra thiếu bền vững khi tâm lý thận trọng chiếm ưu thế trước thềm công bố các dữ liệu kinh tế then chốt và những tín hiệu chính sách tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bước sang giữa tuần, áp lực điều chỉnh bắt đầu xuất hiện khi khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư dần cải thiện, thúc đẩy sự hồi phục của các đồng tiền chủ chốt như EUR và GBP, từ đó làm suy giảm đáng kể sức hút của đồng bạc xanh với vai trò tài sản phòng vệ.

Xuyên suốt tuần, kỳ vọng về việc Fed thắt chặt tiền tệ và duy trì lãi suất cao trong thời gian dài vẫn là trụ đỡ quan trọng cho đồng USD, đặc biệt khi giá năng lượng leo thang làm dấy lên lo ngại về lạm phát kinh niên. Dẫu vậy, yếu tố này không đủ để tạo ra một cú hích bùng nổ, bởi phần lớn các kịch bản lãi suất đều đã được thị trường hấp thụ và phản ánh vào giá.

Song song đó, những lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã khiến dòng tiền trở nên dè dặt hơn, có xu hướng phân tán sang các danh mục tài sản đa dạng thay vì tập trung cục bộ. Hệ quả là đồng USD không còn duy trì được vị thế áp đảo tuyệt đối như trong các giai đoạn biến động mạnh trước đây.

Không chỉ vậy, diễn biến từ các đồng tiền đối trọng cũng góp phần không nhỏ trong việc định hình xu hướng của đồng USD. Trong khi EUR và GBP ghi nhận sự phục hồi đáng kể nhờ tâm lý thị trường khởi sắc, đồng Yên Nhật vẫn loay hoay gần vùng đáy do hố ngăn cách về chính sách tiền tệ giữa BoJ và Fed. Những chuyển động trái chiều này dù tạo ra các nhịp biến động kỹ thuật nhưng chưa đủ sức nặng để đảo chiều cục diện chung, khiến đồng bạc xanh chủ yếu dao động trong biên độ hẹp và thiếu vắng động lực dẫn dắt cụ thể.

Về cuối tuần, trạng thái giao dịch giằng co tiếp tục bao trùm khi nhà đầu tư bị kẹt giữa hai luồng tác động: một bên là rủi ro địa chính trị cùng áp lực lạm phát dai dẳng, bên còn lại là triển vọng tăng trưởng toàn cầu và các tín hiệu chính sách tiền tệ mới. Việc thiếu hụt các chất xúc tác đủ mạnh khiến chỉ số DXY chốt tuần với mức giảm nhẹ 0,37%. Diễn biến này cho thấy đồng USD đang trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật thuần túy thay vì xác lập một xu hướng giảm sâu, đồng thời phản ánh trạng thái cân bằng mong manh giữa các lực cung - cầu trên thị trường.

Các yếu tố hỗ trợ từ chính sách tiền tệ thắt chặt đang dần mất đi lợi thế tương đối khi khẩu vị rủi ro toàn cầu được cải thiện. Trong bối cảnh các tín hiệu chính sách chưa thực sự rõ ràng và bất ổn địa chính trị vẫn tiềm ẩn, đồng bạc xanh nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì biên độ dao động hẹp. Xu hướng ngắn hạn sẽ phụ thuộc mật thiết vào các dữ liệu kinh tế vĩ mô và nhịp đập của thị trường quốc tế trong giai đoạn tới.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/5 trong nước

Hôm nay (3/5), thị trường chính thức ngừng giao dịch do vào ngày cuối tuần.

Chốt phiên ngày 29/4, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.113 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.858 - 26.368 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.906 - 26.316 VND/USD.

Các ngân hàng cũng giữ nguyên giá giao dịch trong thời gian nghỉ lễ. Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.108 - 26.368 VND/USD.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.148 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.368 VND/USD. Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.081 - 26.368 VND/USD. Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.368 VND/USD.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.600 - 26.720 đồng/USD, giảm 52 đồng chiều mua và 32 đồng chiều bán so với sáng qua. Tuy nhiên, so với phiên đầu tuần, tỷ giá tại thị trường tự do tăng 90 đồng chiều mua và 100 đồng chiều bán.