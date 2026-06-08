Tỷ giá USD/VND hôm nay 8/6: Thị trường chợ đen lao dốc

Tỷ giá USD/VND hôm nay 8/6 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần mới ở ngưỡng 99,99 điểm.

Đồng USD hiện áp sát mức tăng trong phiên cuối tuần trước sau khi báo cáo NFP cho thấy kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng ổn định bất chấp các thách thức toàn cầu. Theo Bộ Lao động Mỹ, số lượng việc làm tháng 5 đạt 172.000, vượt trội so với mức dự báo 85.000 của thị trường. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức 4,3%, tốc độ tăng tiền lương đã giảm nhẹ xuống còn 3,4%, góp phần giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Theo giới phân tích, loạt số liệu trên minh chứng cho một thị trường lao động Mỹ đang điều chỉnh chậm lại nhưng vẫn rất cân bằng, giúp duy trì niềm tin của nhà đầu tư vào sức khỏe của nền kinh tế số một thế giới.

Dù vậy, các quan chức Fed vẫn thận trọng lưu ý rằng lạm phát hiện chưa hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Thực tế này khiến thị trường nghiêng hẳn về kịch bản Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25% vào tháng 12. Bất kỳ dấu hiệu dai dẳng nào của lạm phát cũng có thể buộc Fed kéo dài lập trường diều hâu, qua đó tạo đòn bẩy cho đồng USD tiếp tục bứt phá.

Song song với chính sách tiền tệ, các bước đi thương mại mới của Mỹ cũng đang khiến thị trường quốc tế đứng ngồi không yên. Chính quyền Mỹ hiện xem xét thay thế mức thuế quan toàn cầu 10% sắp hết hiệu lực vào tháng 7 bằng một biểu thuế mới từ 10% đến 12,5%.

Theo kế hoạch rà soát riêng biệt, một số cường quốc xuất khẩu như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ bị áp mức thuế nghiêm ngặt hơn.

Ở diễn biến khác, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn là nhân tố then chốt dẫn dắt tâm lý thị trường. Việc các cuộc đàm phán Mỹ - Iran chưa thể mang lại đột phá cho trạng thái của eo biển Hormuz đã dập tắt những kỳ vọng lạc quan trước đó. Khi rủi ro kéo dài, nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn như USD lại một lần nữa được kích hoạt mạnh mẽ.

Xu hướng tăng giá của đồng USD còn nhận được sự đồng thuận từ dòng tiền lớn. Báo cáo vị thế cho thấy các nhà đầu tư phi thương mại đã chuyển dịch sang vị thế mua ròng, phản ánh niềm tin tuyệt đối vào đà tăng trưởng của đồng bạc xanh.

Nhìn tổng thể, sự cộng hưởng từ nền tảng kinh tế Mỹ ổn định, kỳ vọng thắt chặt từ Fed và vị thế "vịnh tránh bão" giữa các bất ổn địa chính trị sẽ là bệ phóng giúp đồng USD giữ vững quỹ đạo tăng trong thời gian tới.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 8/6 trong nước nhích tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.150 VND/USD, tăng 3 đồng so với chốt phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.894 - 26.405 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.940 - 26.354 VND/USD, giữ nguyên chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 8/6. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.097 - 26.407 VND/USD, tăng 3 đồng cả hai chiều mua và bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.124 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.404 VND/USD, tương tự cũng đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.066 - 26.407 VND/USD, tăng 5 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.407 VND/USD, đi ngang chiều mua và tăng 7 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.252 - 26.352 đồng/USD, giảm 29 đồng chiều mua và 49 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tại thị trường tiền tệ, tính chung tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 26.372,11 tỷ đồng khỏi hệ thống ngân hàng thông qua kênh OMO. Diễn biến này trái ngược với tuần trước, khi cơ quan điều hành bơm ròng hơn 30.700 tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh.

Việc Ngân hàng Nhà nước chuyển từ bơm ròng mạnh sang hút ròng trong tuần qua cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn phần nào giải tỏa sau cú sốc lãi suất đầu tuần, giúp mặt bằng lãi suất liên ngân hàng nhanh chóng hạ nhiệt.

Đáng chú ý, ngay đầu tuần, lãi suất liên ngân hàng qua đêm có thời điểm vọt lên 10,66%/năm, mức cao nhất trong nhiều tháng, khiến Ngân hàng Nhà nước phải bơm ròng 13.619,46 tỷ đồng trong ngày 1/6.

Tuy nhiên, sau khi thanh khoản được cải thiện, cơ quan điều hành nhanh chóng chuyển sang trạng thái hút ròng trở lại trong các phiên tiếp theo, với lượng hút ròng lần lượt 18.620 tỷ đồng, 3.371 tỷ đồng, 10.000 tỷ đồng và 8.000 tỷ đồng từ ngày 2/6 đến 5/6.

Thanh khoản hệ thống nhờ đó cũng dần ổn định hơn. Chốt ngày 4/6, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm xuống 5,3%/năm, giảm 1,67 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Các kỳ hạn dài hơn cũng đồng loạt hạ nhiệt, với lãi suất 1 tuần ở mức 6,2%/năm, giảm 0,94 điểm phần trăm; 2 tuần ở mức 6,5%/năm, giảm 0,84 điểm phần trăm.

Các kỳ hạn dài, lãi suất vẫn neo trên 7%. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức 7,1%/năm, giảm 0,06 điểm phần trăm, trong khi kỳ hạn 3 tháng giữ nguyên 7,45%/năm.