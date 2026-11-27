Như thế nào gọi là đất bỏ hoang?

Chính thức từ 1.7.2027, Luật Đất đai sửa đổi (được Quốc hội thông qua ngày 21/11) có hiệu lực. Luật mới cũng đã bổ sung quy định, giải thích thế nào là đất bỏ hoang. Căn cứ theo điều 3 luật này, đất bỏ hoang được xác định trong 2 trường hợp: đất đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất mà không đưa đất vào sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định và đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà chậm hoàn thành đầu tư để đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Điều 5 luật Đất đai sửa đổi cũng nhấn mạnh quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng đất phải tiết kiệm, bền vững, chặt chẽ; phát huy tiềm năng, giá trị và nguồn lực đất đai; không để đất bị bỏ hoang, lãng phí. Hành vi bỏ hoang đất cũng bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai, ngoài hành vi lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất (theo Điều 10 Luật Đất đai sửa đổi).

Mua đất để dành cho con, chưa có đủ tiền xây có bị tính là đất bỏ hoang?

Từ xưa đến nay, người Việt thường có thói quen tích luỹ, đặc biệt nhiều bậc cha mẹ thường cố gắng tích cóp cả đời để mua cho con mảnh đất. Khi quy định "cấm đất bỏ hoang" được siết chặt, không ít người lo lắng tới trường hợp mua đất để dành cho con, có đất ở nhưng chưa đủ tiền xây nhà hoặc có nhiều thửa đất chưa đưa vào sử dụng thì có được xác định là đất bỏ hoang hay không. Theo điều 3 nêu trên, luật quy định về nguồn gốc đất được nhà nước giao, cho thuê và thời gian không đưa đất vào sử dụng. Tuy nhiên, điều khoản này không quy định cụ thể thời gian bao lâu không sử dụng đất thì được xác định là đất bỏ hoang. Do đó, chỉ căn cứ vào hiện trạng thửa đất chưa xây dựng nhà ở thì chưa đủ cơ sở để xác định đó là đất bỏ hoang.

Đối với đất nông nghiệp thời gian để xác định là đất bỏ hoang được quy định chặt chẽ hơn. Cụ thể, căn cứ theo điều 36 luật Đất đai sửa đổi, nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không được sử dụng liên tục trong thời gian 24 tháng và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Quy định này không áp dụng đối với trường hợp được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Như vậy, người dân có đất nông nghiệp không sử dụng liên tục trong 24 tháng chưa thuộc trường hợp bị thu hồi đất ngay. Việc thu hồi còn căn cứ vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính và việc người sử dụng đất không đưa đất trở lại sử dụng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, điều 36 luật này cũng quy định không áp dụng việc thu hồi đất đối với thời gian bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan trong trường hợp nêu trên. Trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm quy định này, người sử dụng đất không được bồi thường về đất.

Đối với đất được nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, luật Đất đai sửa đổi quy định nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư phải thực hiện. Điều 72 luật này quy định việc tính tiền sử dụng đất tăng thêm, tiền thuê đất tăng thêm đối với dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

Quy định áp dụng đối với đất được nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhưng đến thời điểm phải hoàn thành tiến độ thực hiện dự án hoặc phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng mà chưa hoàn thành. Tiến độ này được xác định theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Nhà nước thu một khoản tiền sử dụng đất tăng thêm, tiền thuê đất tăng thêm đối với diện tích đất không triển khai thực hiện hoặc chậm hoàn thành đầu tư cho đến khi dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.