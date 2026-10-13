Tỷ giá USD hôm nay 13.10: Đồng Đô la Mỹ ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV tăng nhẹ

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,35, hiện ở mức 102,57 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,4%, xuống 1,1156 USD, đồng bảng Anh giảm 0,2%, xuống 1,3203 USD, trong khi đó so với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,2%, lên 158,66 yên...

Đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong 18 tháng vào thứ Hai, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Giá dầu biến động mạnh sau các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia và hai tàu chở dầu vào cuối tuần. Vị thế mua USD của nhà đầu tư cũng tăng lên khoảng 36 tỷ USD trong tuần kết thúc ngày 7/10, so với 8,4 tỷ USD cách đó ba tuần.

Thị trường đang chờ số liệu CPI tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Tư, để đánh giá triển vọng chính sách của Fed. Theo CME FedWatch, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này ở mức 78%, tăng từ 51% của tháng trước. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tăng khiến tâm lý người tiêu dùng Mỹ suy giảm, còn tình trạng bán tháo trái phiếu đẩy chi phí vay vốn toàn cầu lên cao.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 13/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ 8 đồng so với phiên trước, ở mức 25.621 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.390 đồng mua vào và 26.852 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 13/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 13/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 13/10/2026.

Tỷ giá USD tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 40 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó, ở vùng 25,700-26,110 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD ở mức 25.670-26.115 đồng/USD, đã tăng 45 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,740-26,120 đồng/USD, đã tăng 50 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 13/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 8h57 không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.993 đồng và bán ra là 26.093 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 13/10, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,173.50-29,659.47 đồng/EUR, đã giảm 103 đồng chiều mua vào và giảm 108 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.395-29.705 đồng/EUR, đã giảm 65 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,385-29,754 đồng/EUR, giảm 66 đồng chiều mua vào và giảm 74 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá EUR hôm nay 13/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 9h04 không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 28.891 đồng và bán ra là 29.001 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.49-168.34 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên tăng nhẹ cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 158,70-168,70 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.2-169.14 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Có nên đầu tư Đô la Mỹ lúc này?

Ngày 13/10, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng nhẹ, kéo giá USD tại các ngân hàng trong nước phục hồi. Tuy nhiên, giá USD trên thị trường tự do vẫn đi ngang, cho thấy diễn biến tỷ giá giữa các thị trường chưa đồng nhất. Điều này đặt ra yêu cầu nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi theo đà tăng của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Việc USD quốc tế tăng nhưng giá trong nước chỉ nhích nhẹ tại ngân hàng, trong khi thị trường tự do chưa biến động, cho thấy tỷ giá USD/VND còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ trong nước, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, không thể căn cứ riêng vào đà tăng của USD quốc tế để dự đoán giá USD trong nước sẽ tăng tương ứng.

Đối với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán bằng ngoại tệ, nên xác định rõ số tiền cần sử dụng và thời điểm thanh toán. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, việc chia nhỏ lượng ngoại tệ cần mua thành nhiều đợt có thể giúp hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Người mua cũng nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng và tính đến chênh lệch giá mua, bán để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Với nhà đầu tư có ý định nắm giữ USD để kiếm lời, diễn biến hiện tại đòi hỏi sự thận trọng hơn. USD quốc tế tăng không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ tăng tương ứng, trong khi thị trường tự do đi ngang cho thấy đà tăng chưa lan tỏa đồng đều. Nếu mua vào ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí phát sinh thua lỗ khi bán ra do chênh lệch giá mua, bán.